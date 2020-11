“Pienso sacar a mis hijas de la escuela”

La actriz Issabela Camil ha vivido lo difícil que es para los niños tomar clases en línea. Ella, madre de dos pequeñas, las apoya en lo que puede, pero entiende lo agotador que puede ser pasar tantas horas frente a una computadora. Por ello, junto a su esposo, el diputado Sergio Mayer, han considerado sacarlas de la escuela una temporada si la situación continúa como hasta ahora.

“Sufrí mucho al principio porque luego falla el internet o hay que bajar aplicaciones, pero al final uno aprende. Lo que saco de esto, y lo he comentado con Sergio, es que me parece contra natura que estén sujetas a una pantalla”, explica.

“A mí me duele, me frustra verlas todo el día sentadas enfrente de la pantalla, aunque tengan un tiempo de descanso, me parece horrible; es como una jaula, no creo que aprenden mucho, me parece que es un año que van a perder y estamos platicando que, si esto se alarga, les queremos enseñar otras cosas, queremos tener el valor de sacarlas y decir: vamos a irnos a otro lugar y van a aprender a pescar, a hacer muchas otras cosas que no tengan que ver con sentarse y decir dónde está África en un mapa”.

A ella le tocó también adaptarse a la nueva normalidad en su trabajo de actriz, pues empezó grabaciones de la telenovela Vencer el desamor, actualmente en transmisiones, donde interpreta un personaje interesante en varios aspectos: es una mujer madura, dueña de un negocio y que se enamora de Diego (Juan Diego Covarrubias), un hombre más joven con el que se casa sin saber que tiene pareja (Claudia Álvarez), y un hijo pequeño con síndrome de Asperger.

“Me gustó la historia, me parecía que plasmar esta temática desde la mujer un poco mayor con un hombre menor, con pareja y con un hijo con una discapacidad es interesante. Son situaciones cotidianas que la gente quiere ver, es lo que pasa en las casas, en las calles, y creo que eso te acerca mucho a la familia y allí lo vemos, con los números, con una audiencia llegando a casi cuatro millones de espectadores”, aseguró sobre esta telenovela nocturna.