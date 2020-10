Otras canciones de The Outfield que no son "Your love"

El mundo de la música fue sorprendido este martes con la noticia del inesperado fallecimiento de Tony Lewis, vocalista y bajista de la banda The outfield.

Lewis fue líder de la agrupación que alcanzó la fama en la década de los 80 y 90, proyecto cuyo tema más popular fue "Your love", que sigue sonando en la actualidad y cuya voz es bien identificable.



Con la partida de Lewis queda únicamente uno de los miembros originales del grupo, Alan Jackman, pues John Spinks falleció en 2014.



Pero a pesar de que "Your name" se haya convertido en un himno distintivo del grupo que ocupa el primer lugar de reproducciones en Spotify (más de 200 millones) tuvieron otros temas que alcanzaron cierto reconocimiento.

También: Muere Tony Lewis, vocalista y bajista de The Outfield



El segundo en la lista es "All the Love in the World", tercer sencillo de su álbum debut de 1985 "Play deep" que fue lanzado en mayo de 1986 alcanzando el lugar número 14 de la lista Billboard en Estados Unidos. En Spotify se encuentra en segundo lugar de reproducciones con más de 37 millones.



A esta canción le sigue "Say it isn't so", en cuyo video musical aparece la banda tocando con la moda de la década de los 80 y alternando imágenes de la ciudad de noche. La canción sigue un ritmo parecido a las anteriores hablando sobre el desamor y en YouTube tiene más de 23 millones de reproducciones.



Su cuarta canción más reproducida en Spotify es "Since you've been gone", extraída de su segundo álbum "Bangin'" de 1987, que tiene más de cinco millones y medio de reproducciones.

También lee: Muere José Padilla, creador del sonido 'chill out' y DJ

De este tema también existe video musical, grabado con algunas tomas en blanco y negro y otras con algunos detalles en colores brillantes; en él de nueva cuenta el grupo aparece tocando, esta vez en escenarios abiertos en el que parece un lugar abandonado.





Ya sin video musical pero con cuatro millones de reproducciones en Spotify y casi 500 mil reproducciones en YouTube se ubica "Talk to me".



al