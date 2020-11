Oscar Wilde: 120 años de la partida de un escritor rebelde

Ni la fama que obtuvo como escritor le ayudó a Oscar Wilde a pasar sus último días en soledad y miseria hace 120 años, sin embargo su legado se mantiene vivo.

Sebastian Melmoth, seudónimo del autor de "El Fantasma de Canterville" y "El retrato de Dorian Gray", falleció en París, Francia, en medio de la indigencia a la que le llevó el escándalo por su relación con el poeta Alfred Douglas.

La polémica lo llevó por el camino de la desgracia tras ser enviado a la cárcel y posteriormente lo enfrentó al abandono familiar, pero sus textos aún resuenan en las letras, el cine y el teatro.

- El hotel L’Alsace, ubicado en el barrio latino de París, se ha convertido en una visita obligada para los turistas porque en una de sus habitaciones de la planta baja murió el escritor irlandés, quien no tenía dinero para pagar el modesto cuarto.

- Wilde escribió excelentes obras de teatro, tales como "El abanico de Lady Windermere", "La importancia de llamarse Ernesto", "Un marido ideal", "Una mujer sin importancia" y "Salomé". De la tragedia de 1891, la última versión fue montada en México en 2013 en el Teatro Helénico, teniendo como protagonistas a Irene Azuela, Leonardo Ortizgris y José Sefami, bajo la dirección de Mauricio García Lozano.





- "Wilde Salome" (2011) es el documental escrito, dirigido y actuado por Al Pacino en el que muestra el proceso para realizar una adaptación de una obra, pero al mismo tiempo presenta el montaje de esta pieza de Oscar Wilde escrita en 1891. Este trabajo fue presentado en el 68º Festival Internacional de Cine de Venecia, donde Pacino fue premiado con el Premio Gloria al cineasta y ganó el Queer Lion. Su protagonista, la actriz Jessica Chastain, ganó reconocimiento con este trabajo para su incipiente carrera.

- Sus obras han tenido eco en el lenguaje cinematográfico, donde se han realizado diversas y variadas adaptaciones de sus textos, siendo el más popular "El retrato de Dorian Gray", escrito en 1890. La primera película basada en esta novela, la única del escritor, se realizó en 1945, dirigida por Albert Lewin y protagonizada por Hurd Hatfield como Dorian Gray. En 2009, Ben Barnes le dio vida a este enigmático personaje en una película del director Oliver Parker, pero las críticas destrozaron esta versión por violentar de más la trama.

- En 2018, la BBC Films realizó una biopic de Oscar Wilde llamada "The Happy Prince", la cual fue protagonizada por Rupert Everett, Edwin Thomas, Colin Firth, Emily Watson y Colin Morgan. En ella se abordan los tres últimos años de vida del escritor, los cuales los pasó en un hotel de Francia y con la compañía de unos cuantos amigos.

- "The Picture of Everything Else" es el título de un cómic basado en "El retrato de Dorian Gray". La historia escrita por el británico Dan Watters, e ilustrada por el artista indio Kishore Mohan, salió al mercado en noviembre del 2020. A principios del siglo XX, una oleada de asesinatos recorre París, destrozando a los ricos y hermosos en sus camas. Cuando dos ladrones de arte se topan con los retratos de las víctimas dañadas exactamente de la misma manera en que murieron, parece que el hombre que una vez pintó el retrato inmortal de Dorian Gray ha regresado, con planes más oscuros para obras futuras.



