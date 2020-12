Oscar Isaac será Solid Snake en la película de Metal Gear Solid

La adaptación cinematográfica del videojuego Metal Gear Solid ya tiene protagonista.

Oscar Isaac, uno de los protagonistas de la última trilogía de Star Wars, encarnará a Solid Snake en la película de acción real que dirigirá Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island).

Según informa Deadline, el guión del proyecto que desarrolla Sony Pictures está escrito por Derek Connolly ("Jurassic World", "Star Wars: El ascenso de Skywalker") y estará basado en el videojuego que se lanzó por primera vez en PlayStation en 1987 y que sigue los pasos de Snake, un soldado que se infiltra en una instalación de armas nucleares para neutralizar la amenaza terrorista de Foxhound, una unidad de fuerzas especiales renegada.

Un nuevo proyecto más para Isaac que protagonizará la serie "Secretos de un matrimonio" junto a Jessica Chastain para HBO y también será Moon Knight, el personaje de Marvel, en la serie de Disney +.

También tienen pendiente el estreno de la esperada nueva versión de Dune y The Card Counter de Paul Schrader y está confirmada su presencia en Francis And The Godfather, un proyecto de Barry Levinson, que protagonizará junto a Jake Gyllenhaal sobre la producción de "El Padrino".

Dada la agenda extremadamente ocupada de Isaac, aún se desconoce la fecha de inicio de la producción, pero su fichaje, apunta la publicación estadounidense, hace que este proyecto sea una de las prioridades del estudio.

