Omar Chaparro le pide a "la Mojarrita" que sea su novia todos los días

Omar Chaparro emprendió un largo camino antes de obtener el reconocimiento que hoy lo ha convertido en uno de los comediantes más famosos de nuestro país y, aunque desde muy chico se percató de la habilidad que tenía para hacer reír, las oportunidades no llegaron con la misma facilidad, por lo que dejó casa, trabajo, amigos y a su pareja para probar suerte en la CDMX, trazando una promesa a Lucy, mejor conocida como "la Mojarrita", antes de marcharse de su natal Chihuahua,

En una entrevista con Yordi Rosado, el actor relató que conoció a Lucía Ruíz de la Peña, "la Mojarrita", su pareja desde hace 25 años, en un pasillo de la Universidad, donde estudió administración de empresas. El flechazo pasó automáticamente, a tal grado que, todavía sin saber qué le diría, se aproximó a ella e improvisando le preguntó si había nacido el 28 de noviembre y su signo zodiacal era sagitario, a lo que ella contestó: "-Sí, ¿quién te dijo?", a lo que Omar quedó sorprendido porque había atinado, pero aprovechó y le dijo: "-¿En serio naciste ese día? Bueno, entonces vas a ser mi esposa", se dio la vuelta y se fue.

Omar Chaparro y "la Mojarrita" siguen juntos luego de 25 años de pareja y 21 de casados, actualmente viven en Los Angeles. Foto :Instagram

Sin embargo, no fue sino hasta pasando el Año Nuevo que "la Mojarrita" le dio el sí a Chaparro, pues el comediante recuerda que se sentía muy segura de él por todos los detalles que tenía para con ella, a tal grado que precisamente el día de su cumpleaños, le llevó serenata con un séquito de guitarras y coches, pues en esa época ya trabajaba en la radio, por lo convocó por la estación a la gente que lo quisiese acompañar, pero Lucy le dijo que no y no cambió de opinión hasta que Omar aplicó un poco de indiferencia. Así, comenzaron su noviazgo el día que se encontraron en un antro y el DJ les dedicó una canción.

La relación siguió desarrollándose hasta que el actor dejó todo lo que había forjado en Chihuahua y viajó a la CDMX, haciéndole la promesa de que, en seis meses, encontraría trabajo y pronto volvería por ella para que se casaran, promesa que sí cumplió. Ahora, a 25 años de ser pareja y 21 de haberse casado, el actor confió en una charla con Mara Patricia Castañeda que, para cuidar su relación, le pide a su pareja que vuelva a ser su novia cada día, y ella, a su vez, siempre responde que sí.

Omar Chaparro y "la Mojarrita" tienen 25 años de relación y tres hijos; Andrea, Sofía y Omar. Foto: Instagram

Este fue el camino que Omar Chaparro recorrió para alcanzar la fama

El comediante también recordó que fue en una obra que montó mientras estudiaba la secundaria que se percató que quería dedicarse a la comedia y a la actuación. De acuerdo con Chaparro, él escribió, dirigió y actuó en la puesta en escena "Ser padre y madre, ¡Qué padre!" que, luego de presentarla, pudo darse cuenta como sus compañeras, compañeros y hasta la maestra se carcajeaban y no podían parar de reír. "Todo mundo estaba doblado de la risa, se pararon a aplaudir; eso me dio a mí una certeza, una seguridad de decir: ´-Quiero hacer esto, quiero hacer esto toda mi vida´".

Fue así que el actor que, en su juventud era muy inseguro por su altura y el problema de acné que tenía, comenzó a hacerse conocido en la secundaria y la preparatoria, pero no fue sino cuando cumplió los 18 años que Sergio de la Mora, un ejecutivo que buscaba talentos en Chihuahua, para que ejecutarán un show de sketches en una famosa discoteca del estado que gustó mucho a las y los asistentes al lugar. "Hizo un grupito con los más populares de la escuela, donde hacíamos sketches, salía imitando a Michael Jackson, una vez llegamos con un ataúd y yo salí del ataúd, osea mil estupideces, que la gente se quedaba afuera del discotec".

En esa época llegó su primera oportunidad de figurar en la radio, donde conoció a "Perico" Padilla, con quien también compartiría créditos en "No manches" años más tarde. Chaparro trabajó como locutor en Chihuahua por cuatro años con una paga de dos mil pesos que lo hacía feliz por le hecho de a lo que se dedicaba y donde creó todos sus personajes, hasta que recibió una llamada de "Radiorama", una estación de Guadalajara, donde le ofrecían diez veces el sueldo que recibía, sin embargo, al llegar a Jalisco le dijeron que el proyecto no vería la luz y Omar se quedó sin ninguno de los dos empleos.

De esa manera, pese a que volvió a ser contratado en la radio de Chihuahua con un aumento de cuatro mil pesos y que tenía otro trabajo que lo remuneraba con 15 mil pesos más, Omar tomó ese momento como la oportunidad de ver a lo grande: "Quería un poquito más, siempre soñaba en estar en televisión nacional, eso me motivó, me empujó, si no es Guadalajara es México", pensó y anque, en principio, batalló y se acabaron sus ahorros, antes de encontrar una oportunidad, todos sus logros y su historia dentro de la comedia ya es historia.

