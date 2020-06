Nunca entendieron el propósito de “Desde Gayola”: Horacio Villalobos

Luego de que Horacio Villalobos fuera acusado de racista por personalidades como Amandititita y que actores como Polo Morín dijeran que también sufrió burlas por parte del conductor, es Villalobos quien dice que quien piense que se burló de estos dos personajes nunca entendió el humor y el propósito que tenía su programa Desde gayola.

“Esto me deja ver que la gente busca echar montón, se llama la “nueva santa inquisición de la corrección política” cuando en realidad las cosas siguen igual. Lo que es curioso es que los mismos famosos que se dicen artistas o actores no saben que estamos interpretando a unos personajes que son el vehículo para una denuncia. Lo que decían nuestros personajes no eran nuestras posturas, era denuncia, estábamos en contra del poder, todos los sketches estaban contra el poder, de la política, de la Iglesia o de las castas”, indicó.

El controvertido conductor detalló que actualmente se vive en México y el mundo una corrección política extrema que ha ocasionado que se busque dar una imagen de igualdad cuando en la realidad las diferencias raciales, culturales o económicas son las mismas.



Amandititita dice que le hizo parodias donde de india no la bajaba.



“Antes del caso de George Floyd la corrección política decía que los blancos, los negros y cualquier otra raza eran uno mismo y sólo faltó que pasara lo de Floyd para darnos cuenta de que no es así. El betún lo tienen muy bonito, pero por dentro todo está podrido. Lo mismo pasa aquí, esos que se me echaron encima, me imagino que son por vendettas personales y lograron viralizar este video que se hizo hace mas de 10 años que justo era una parodia a cómo las revistas de espectáculos manipulan a los artistas y los joden si no les dan las exclusivas y como se alían cuando les conviene y cuando no, te destruyen, eso era el sketch, crítica”.

Horacio señaló sentirse sorprendido por las muestras de apoyo que ha recibido a través de las redes.

Con este altercado Horacio se ha dado cuenta de dos cosas, que el programa que hizo hace más de una década sigue vigente y por el otro que necesita volver a la televisión nacional,lo cual piensa realizar en cuanto su participación en Venga la alegría y sus compromisos con la obra de teatro Los chicos de la banda se lo permitan.