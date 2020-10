Más allá de ser un éxito musical "We are the champions" se ha convertido en un símbolo de triunfo, un himno que ha unido a la humanidad por décadas y ahora se ha convertido en un emblema de fortaleza para todos los trabajadores de salud que luchan contra el Covid-19.

Un movimiento no intencionado

Hace 43 años Freddie Mercury, vocalista de la banda de rock británica Queen, escribió la canción para su álbum “News of the world” en 1977, sin saber el gran movimiento mundial que originaría su letra.



Es uno de los temas más inclusivos y participativos de la historia, que, con tan sólo usar el pronombre “we” (nosotros), Mercury hizo que cada persona que escuchara o cantara la canción, se incluyera haciéndola suya.

Un récord difícil de superar

El efecto fue inmediato desde su publicación alcanzó el éxito mundial con más de dos millones de copias vendidas tan sólo en Estados Unidos. En la actualidad, en donde domina la era de la digitalización, es una de las canciones más escuchadas en las plataformas digitales, tan sólo el video oficial en YouTube registra más de 224 millones de visualizaciones.

También lee: Ante Covid-19, Queen y Adam Lambert lanzarán recopilatorio

Tema que ha demostrado que de la unión nace la fuerza

Queen además de convertirse en una banda legendaria en los ochenta, participó en actividades filantrópicas, como en el magno concierto “Live Aid”, en donde varias bandas se unieron en 1985, en un día llamado el “Día que la Música Cambió el Mundo”, porque durante 16 horas y más de 60 artistas divididos en media docena de países, intentaron ayudar a África en el combate a la hambruna.

Todos somos campeones

El esfuerzo y sacrificio que una persona hace por alcanzar sus metas y sus sueños es tan grande que, cuando lo logran, les embarga una felicidad inmensurable que no se podría describir con palabras, pero ese sentimiento lo han podido dar a conocer al cantar "We are the champions", especialmente en el ámbito deportivo, son las palabras del coro las primeras que dicen las personas, después de haber gritando su victoria.

Un final feliz en el cine

El séptimo arte ha sabido aprovechar la emoción que causa la canción en las personas, así que también ha incluido el tema en varias películas, por lo regular en historias en donde los protagonistas a pesar de su sufrimiento, consiguen el tan deseado final feliz.

Una de las más populares es "La venganza de los nerds" (Revenge of the Nerds), en este clásico de los ochentas, un grupo de nerds cansado de sufrir bullying, por los chicos populares, toman venganza y celebran su triunfo con esta canción.

La pantalla chica también le ha hecho tributo a la banda de rock, fue la afamada serie de "Los Simpson", quienes en el capítulo 12 de la temporada 2, “Homero” captura al General Sherman, el mítico pez gato de “Catfish Lake” y lo celebra cantando el tema.

“You are the champions”

Tras el gran esfuerzo que han realizado los doctores, enfermaras, y todos los trabajadores en primera línea que luchan por combatir el Covid-19 y por supuesto a todas aquellas personas que han luchado a su manera contra el virus y siguen llevando alimento a su casa; para todos esos héroes Queen hizo una versión especial de su éxito.

“Ustedes son los campeones”, dice el ahora cantante Adam Lambert, que durante esta cuarentena trataron de levantar el ánimo con su himno, que grabaron en teléfonos móviles debido al confinamiento. Además, recaudaron más de 7 millones de dólares para los trabajadores de la salud que luchan contra el Covid-19.

rad