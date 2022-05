Taylor Swift lanza nueva versión de su canción "This love"

La cantante Taylor Swift anunció este jueves que una nueva versión de su canción "This love" será la banda sonora de la serie ‘The Summer I Turned Pretty’, basada en la novela romántica que lleva el mismo nombre.

"Podríamos seguir y seguir sobre lo emocionados que estamos por #ThisLoveTaylorsVersion y @thesummeritp", dijo Swift en sus redes sociales. "Pero en su lugar, solo lanzaremos The Old Taylor Collection”, agregó.

A la canción, que apareció por primera vez en el disco 1989, del 2014, la artista la rebautizó como "This love (Taylor's Version)".

La serie "The summer I turned pretty" saldrá por Amazon Prime Video.

This love is good, this love is bad, This Love is Taylor’s Version.

Listen to #ThisLoveTaylorsVersion now! https://t.co/43efYyGRDF #ThisLoveTaylorsVersionOutNow pic.twitter.com/6jHFxlXFOl

— Taylor Nation (@taylornation13) May 6, 2022