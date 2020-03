Ricky Martin calienta con su baile y vence el frío de Ensenada

La noche del sábado se llenó de fuego y euforia cuando el boricua Ricky Martin dio inicio a sus presentaciones en México de su Movimiento Tour, teniendo como escenario la Hacienda Las Chichihuas en Ensenada, Baja California.

Tuvieron que pasar cinco años para que el interprete volviera a este paraíso vitivinícola, cercano al Valle de Guadalupe, donde el frío no impidió que sus más de 7 mil fans se reunieran para disfrutar de su ídolo.

En lo más alto de una escalinata colocada en medio de un escenario apareció el cantante, vestido totalmente de negro, para dar inicio al show con "Cántalo", tema que originalmente interpreta con Residente y Bad Bunny. Con sus movimientos sensuales y un grupo de ocho bailarines se contrarrestaron los 10 grados que imperaban en el lugar.

“¿Qué no bailan?” pregunto el ídolo al ver la poca reacción entre la gente, la cual estaba un poco entumida por el frío. Como este tour le hace honor a su nombre, el ambiente se electrificó con éxitos como "La Bomba", "Bombón de azúcar", "Livin’ la vida loca", "Shake Your Bon-Bon" y su más reciente sencillo "Tiburones".

“Esta canción me encanta porque trata de las relaciones y tenemos que hacer lo que sea para trabajar entre nosotros”, señaló.

Después manifestó su deseo de pasarla bien y explicó que su decisión de iniciar ahí su tour por México fue porque en Ensenada hay gente maravillosa.

Si bien la gira se trata de movimiento, Ricky Martin no dejó de lado su parte romántica. Con luces bajas y sentado, el sentimiento se puso a flor de piel con "A medio vivir" y "Fuego contra fuego".

“Mi parte favorita de este show es esta parte romántica, porque podemos entrar en ese camino donde empezamos, a recordar tiempos maravillosos y cosas más simples”.

Recordó que gracias al público mexicano esas canciones se hicieron éxitos que lo llevaron por toda Latinoamérica y después al mundo. Otra que tampoco pudo faltar en este bloque fue "Te extraño, te olvido, te amo" y "Fuego de noche, nieve de día". "No la he cantado en el tour, pero esta noche lo haré por ustedes", comentó.

El baile, la sensualidad y la parte festiva volvió después de un cambió de ropa y un momento de lucimiento en el escenario por parte de sus bailarines. Continuó con temas como "She bangs", "La mordidita", "María", "The cup of life" y "Vente pa' ca", donde estuvo acompañado de manera virtual por el cantante urbano Maluma, cerrando así con broche de oro una gran noche.

A esta gira le siguen Hermosillo, Monterrey, Torreón, Gudalajara, Querétaro, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, León, Acapulco y la Ciudad de México.

nrv