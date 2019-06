Reconocen empoderamiento de Martha Debayle, Joy Huerta y Alondra de la Parra

La Academia Latina de la Grabación reconoce por primera vez en México a las mujeres que se han convertido en líderes en el espectáculo (Leading Ladies of Entertainment), galardonando así a Alondra de la Parra, Martha Debayle, Joy Huerta, Soumaya Slim y Tatiana Bilbao, por ser mujeres empoderadas que han servido de ejemplo a otras mujeres con su trabajo.

Durante un evento privado, Gabriel Abaroa Jr. Presidente de la Academia de la Grabación, subió al estrado para conducir el evento y entregar los reconocimientos a las mujeres mexicanas que “durante su vida han demostrado entusiasmo, determinación, liderazgo, orgullo por sus raíces y un espíritu indomable en forma continua".

Fue Leonardo Kourchenko el que entregó el reconocimiento a la comunicadora Martha Debayle quien a su vez recordó que cuando era una niña simulaba que era la presentadora de los Latín Grammy, apelando así a que los sueños sí se hacen realidad.

“Como esa niña que soñó, quiero decir que los sueños se hacen realidad…mi misión en la vida es generar contenidos, inspiración, motivación y sobre todas las cosas para todas las mujeres hacerles saber que no importa la edad que tengan que si sueñas tus sueños tan fuerte, se hacen realidad.

“Yo creo que este reconocimiento para mí o cualquier mujer que lo pueda recibir a lo largo de su carrera, representa no sólo el poder estar enfrente de una cámara, un micrófono, una revista, una red social, es el compromiso que tenemos nosotros como comunicadores, que tenemos esa capacidad de influencia de servir a los demás”, comentó Martha Debayle a los medios de comunicación.

La conductora Paola Rojas le entregó el reconocimiento a la directora de orquesta Alondra de la Parra, aludiendo que es un gran ejemplo a seguir ya que es una madre ejemplar y ha sido una profesional que ha puesto en alto el nombre de México en el extranjero.

“Muchas gracias a la Academia por pensar en mi, es importante que con este reconocimiento se le dé espacio a la música, a la música orquestal, que volteen a ver la música de concierto… Creo que es el momento que la apreciación de la música orquestal regrese al gusto del público”, dijo Alondra.

En un momento muy emotivo, Joy Huerta recibió su reconocimiento de manos de Gabriel Abaroa Jr. la cantante con lágrimas y un nudo en la garganta expresó su agradecimiento a su familia, y a todas las personas que la han apoyado.

“Me cuesta un poquito de trabajo el ver este tipo de reconocimientos, me chiveo pero es algo lindo que después de casi 15 años de carrera, se acuerden de lo que uno va haciendo, ser líder es una palabra muy grande, yo solo quiero hacer algo que me deje satisfecha el día que me muera, que mi hija esté orgullosa de mí, que muchas niñas que no se imaginan donde pueden estar y que yo sea una especie de reflejo y que vean que si yo lo pude hacer ellas también”, comentó Joy.

En está ocasión aunque no pertenecen al medio artístico, La Academia Latina de la Grabación reconoció la trayectoria profesional de la arquitecta Tatiana Bilbao, cerrando la entrega de reconocimientos con el cantante Emmanuel quien le entregó el galardón a Soumaya Slim por sus labores filantrópicas y el trabajo que ha realizado en el museo Soumaya.

