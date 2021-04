Muere a los 65 años Les McKeown, líder de la banda Bay City Rollers

El cantante británico Les McKeown, que lideró la banda Bay City Rollers durante su periodo de mayor éxito, en la década de 1970, ha muerto a los 65 años, informó este jueves su familia.

El músico falleció "de forma súbita, en casa" el pasado martes, indicaron en la cuenta de Twitter oficial de McKeown; su mujer Keiko, y su hijo Jubei pidieron "privacidad tras la conmoción por la profunda pérdida".





El grupo de Edimburgo alcanzó la fama con temas como "I Only Wanna Be With You", "Bye Bye Baby" y "Shang-a-Lang and Give a Little Love", y llegó a vender más de 120 millones de discos.

McKeown abandonó el colegio con 15 años, en 1970, para formar una primera banda a la que llamó Threshold, y se unió en 1973 a Bay City Rollers, con 18.

Lee también: Fallece por Covid-19 Armando Jofré, creador de títeres de "31 minutos"

Se mantuvo en el grupo hasta 1978, cuando el resto de componentes decidieron seguir un estilo "new wave", aunque volvió a unirse en a ellos en diversas giras en las que rememoraron sus éxitos del pasado.

Al recordar los conciertos de la banda en su época dorada, el cantante comentó en una ocasión a la BBC que eran una "locura": "Salíamos (a tocar) y la policía nos hacía parar porque no podían controlar a la masa de gente", describió McKeown.

rad