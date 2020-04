Miley Cyrus fue una de las artistas que participó en el programa Saturday Night Live: At Home y realizó un cover de uno de los temas más emblemáticos de Pink Floyd: "Wish You Were Here".

A la artista de 27 años la acompañó el guitarrista Andrew Watt, quien la apoyó a distancia ya que hace unos días fue diagnosticado con coronavirus.

Los comentarios no se hicieron esperar y, hasta el momento, el homenaje de Cyrus a la banda formada en 1965 ha causado una grata impresión en los internautas.

"Ella realmente evoca a algunas de las mejores vocalistas femeninas de los 60's y 70's", "2020: Pink Floyd sigue siendo relevante", fueron algunos mensajes que dejaron en el video que lleva más de 1 millón de reproducciones.

No es la primera vez que la intérprete de Wrecking Ball toca una canción de Pink Floyd.

En septiembre del 2019 Miley Cyrus brindó un concierto en Las Vegas y "Comfortably Numb" formó parte del setlist.

