México está listo para traer a cualquier banda: vocero del Knotfest

México es uno de los países más cálidos del mundo, es por esa razón que se ha convertido en uno de los lugares consentidos de los artistas, así lo considera Josué Alexandre, vocero del festival "Knotfest meets Forcefest".

“México definitivamente es una sede que es increíble y donde hay público para todos, somos tanta gente y tan cálidos que nos gusta expresarlo. Por ejemplo, te gusta una banda tanto que quieres ir a verla y obviamente los artistas ven eso; tenemos aparte estadios, sedes increíbles para poder hacer conciertos. Entonces todas las bandas, los artistas y grupos ven eso, que México está absolutamente completo y listo para que puedan traer cualquier banda, a cualquier nivel”, dijo Alexandre en entrevista con EL UNIVERSAL.

La respuesta del público, su entrega y pasión en los conciertos caracterizan al público mexicano, además, según el vocero, cuando viene el artista favorito de una persona, todos los fanáticos están dispuestos a conseguir un boleto sin importar el costo.

“Y luego toda la gente se vuelve loca con los artistas, piden un ‘wow’ y todos lo gritan. Entonces definitivamente México es una sede muy importante, mundialmente hablando, para traer conciertos y festivales de cualquier tipo”, indicó.

Josué explicó que el Knotfest es uno de los encuentros más grandes del mundo y de los más reconocidos, además que debido a la amistad que tienen con los dueños del evento pudieron trabajar juntos.

“Ese festival se ha unido con otros festivales. Por ejemplo, en Estados Unidos se unió con el Ozzfest y en Francia con el Hellfest y bueno, en México tenemos el Forcefest, así que decidimos unir fuerzas para lograr un fin de semana increíble”.



Rob Zombie, promesa cumplida

Después de la cancelación de Rob Zombie en la edición del Forcefest del 2018, los organizadores pudieron cumplir su promesa de traerlo. “Knotfest es de Slipknot, así que obviamente ellos estarán, pero el año pasado desafortunadamente no pudimos tener la participación de Rob Zombie por temas ajenos a nuestro control, pero así como lo prometimos el año pasado, este año lo traemos de headliner”, comentó.

“Los festivales dependen completamente de los artistas, entonces nosotros siempre primero pensamos en los fans, siempre tratamos de buscar las opciones en cuanto al público y siempre nosotros tratamos de hacer mucho caso de eso y así es como buscamos la manera de conseguir al talento”, abundó el vocero.

Para el día sábado 30 de noviembre se presentarán bandas como Slipknot, Evanescence, Godsmack, Bullet For My Valentine, Papa Roach, 311, Carcass, Suicidal Tendencies, Stratovarius, Nothing More, Belphegor, Chelsea Gritty, The Bronx, Chemicalm, Tanus, Here Comes The Kraken, Carajo y Clandestino, entre otros.

El domingo 1 de diciembre estarán Rob Zombie, W.A.S.P., In Flames, Saxon, Accept, Testament, Exodus, Ghostemane, Total Chaos, La Castañeda, Exodus, Mortuary, Espécimen, Transmetal, La Lupita, Kenny y los Eléctricos, Strike Master, Thell Barrio, Acidez, Jet Jaguar y más.

nrv