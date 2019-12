A Melendi no le pesan sus 40 años, 10 discos y dos décadas de música

En su disco 10:20:40 el cantante español Melendi aseguró que la canción más personal es "Síndrome de Estocolmo", porque habla de los cambios y es una carta de despedida para el rebelde que aún vivía en él, pero fue precisamente esta canción, la que lo enemistó con todo el gremio de enfermeras en España por una estrofa que consideraron denigrante: “El vagabundo que no es capaz de imaginar que alguien le quiera; la hija de dos borrachos que solo pudo ser enfermera; del abogado que por seguir la tradición familiar abandonó el contrabajo y ahora no abandona el bar”.

“Cómo somos las personas, me culpan a mí de su percepción de las cosas. Mientras la escribía en mi cabeza jamás se planteó eso, sino cuando haces una cosa porque no te queda más remedio ahí es donde sólo puedes ser enfermera porque no hubo otra opción. Todos los mensajes que he escuchado son referentes a su interpretación de las cosas, no tienen nada que ver conmigo ninguno, eso es curioso”.

El interprete explicó que no hubo ofensa ni esa intención en la letra de la canción, sino que su objetivo tanto con ese tema como con el disco completo era uno más festivo.

“El concepto general es vencer la crisis de los 40, saco un disco tratando de hacer entender a la gente de que no me pesan los 40 años, 10 discos, 20 años haciendo canciones y 40 que he cumplido, en España se dice que le he dado vuelta al jamón ya, que estoy en manos de Dios como quien dice”.

Melendi explicó que a pesar de que tanto el título como en el arte del álbum aparecen números, él asegura que fue pura casualidad, ya que no cree en la numerología ni el cábala, su intención fue mucho más sencilla, celebrar su vida y trayectoria, la cual ha estado hecha de tropiezos y muchas enseñanzas.



Melendi. Foto: EFE

“Lo que sí tengo claro, es que yo sólo he crecido cuando me he equivocado. Creo que hemos estigmatizado el error, eso nos lleva a tener la sensación de que no merecemos las cosas o el miedo a no conseguirlas”.

Entre esos errores han estado sus problemas con las drogas, cuando apenas contaba con 23 años y estaba iniciando en el negocio de la música. Compartió que en su infancia fue sobre protegido por su mamá, aunado a eso su sensibilidad, lo único que se logró fue crear en él un sentimiento de inseguridad y debilidad.

“Empezamos a asociar la sensibilidad con debilidad, por eso cuando rompes con esto sucede lo contrario, te vuelves en el más rebelde del mundo y eso es muy peligroso, porque si te tiras mucho tiempo en esa posición ya no sabes que es tu ser y que tu personaje. Mientras me convertía en el tipo macho, contando cosas de machos, vendí un millón de discos ¿quién me dice a mí que estoy equivocado? Al contrario, eso me reafirma en mi posición y es muy difícil salir de ahí, tienen que suceder cosas para que te veas desde afuera”.

Recordó que el suceso que le hizo poner los pies en la tierra, fue una vez que se peleó con un piloto del vuelo en que iba y éste tuvo que regresar el avión al aeropuerto, por esto se creó tal escándalo que hasta apareció en el New York Times y se convirtió en una mancha en su carrera, desde entonces cambió su actitud y reconoció que era así por miedo, es por eso que en 10:20:40 plasma esa nueva visión del mundo.

“Estoy en el mejor momento de mi vida, mi mamá que siempre me avisó de todo y es la más sabia del mundo, como la mamá de todos, me dijo que los 40 es la mejor época de todo ser humano y ahora lo siento, conectas con otro tipo de personas, hablas de cosas que son más interesantes, la cabeza está bien, el cuerpo todavía te acompaña, los 40 son los nuevos 30”.

