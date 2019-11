Manuel Mijares se deja influenciar por la música de sus hijos

Ahora que los hijos de Manuel Mijares son unos jóvenes, José Manuel tiene 18 años y Lucero 14 años, han logrado influenciar a su famoso padre en el ámbito musical, tanto que mucha de la música que trae en su celular son de cantantes que admiran los "niños" Mijares Hogaza.

“Ellos desde niños despertaron muy tempranamente a la música, entonces se acostumbraron a escuchar de todo, desde The Beatles hasta música mía y de Lucero, al grado que yo temino copiándoles sus playlist, además me gusta involucrarlos en lo que hago yo, no en el tema de que ellos se metan a la 'artistiada', sino en involucrarlos con su opinión ¿cómo ves esta canción? ¿cómo me quedó? ¿la puedo mejorar? Yo les hago mucho caso a ellos, porque son muy objetivos en ese sentido, porque no tienen ningún empacho en decirme te desafinaste o la cantantes mal”.

Para dar muestra de esto, Mijares compartió que cantantes trae listos para escuchar en su teléfono móvil, y entre otros estaban Melendi (a quien descubrió gracias a su hija Lucero), Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, al rapero Drake, Khalid y la banda The National, “no me estacionó en algo”, dijo el cantante.

Esta variedad musical ha ayudado a Manuel Mijares a crear discos bien trabajados como "Rompecabezas II", que lanzará el 22 de noviembre en formato físico y digital, que incluye 12 temas inéditos y tres colaboraciones, con María León, Melendi y Andrés Cepeda.

“Esto te ayuda sobre todo en el tipo de arreglos, cuando estás en el disco tu dices, esta canción puede llevar este tipo de arreglo de tal canción de fulano de tal, o para llegar a un buen balance en el disco, porque no te puedes aventar un disco de 12 baladas, es como en un show, de repente una movida y una lenta, así que funcionó en el disco anterior y espero que funcione con éste”.

Hablando de familia, Mijares tampoco se cierra a la posibilidad de volver a grabar un dueto con su exesposa Lucero, con quien dice llevar una excelente relación de amistad.

“Yo encantado de hacer algo con Lucerito, me encanta como canta ella, es un gran talento transmite mucho; aparte que llevamos una super relación, si se puede lo volveremos hacer. Nos queremos mucho y somos grandes amigos, es algo que nunca se perdió, la amistad fue lo primero y sigue, además convivimos mucho por los niños”.

