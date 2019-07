Los hermanos Záizar buscan mantener viva la música regional mexicana

Los hermanos Záizar están de manteles largos y es que en su andar musical y siendo herederos de una familia plagada de tradiciones musicales, tienen bajo el brazo un nuevo disco.



Laura, Juán y Victor Záizar, hijos del cantautor Juan Záizar, buscan mantener viva la música regional mexicana con el material "Canto y romance bajo un cielo rojo", el cual fue grabado en vivo durante su presentación en el Teatro Degollado de Gudalajara; dicho álbum estará a la venta a partir de la siguiente semana.

Acompañados por el compositor Manolo Marroquín y el productor Alberto Mitchell, los tres intérpretes coincidieron que el mayor problema que enfrenta el género musical en el país es la falta de difusión y apoyo de los medios de comunicación, además de que por ser producciones hechas en México no se apuestan por ellas.

De hecho aseguran que en otros países como Nicaragua o Estados Unidos es donde la música mexicana tiene mucho mayor apoyo que aquí.

Pero Laura Záizar no se da por vencida, ya que considera importante que las nuevas generaciones conozcan dicho género, desde casa y desde las escuelas: "pero no sólo las producciones sonoras, sino también el folclore y las tradiciones, todo ello debe estar presente en la educación, esto es una llamada de atención para no perder parte de nuestro sentido de identidad".



"La música tradicional mexicana es la que nos identifica, es un estandarte que nos representa ante el mundo".



Para ella no hay mayor orgullo que ser mexicana: "Cada que viajo a otros países y escucho a la gente local corear "El Rey" o "Cielito Lindo" me recuerdo que es una pena que en mí México no haya el incentivo para apoyar este tipo de música".

En esta ocasión el director de la Sociedad de Músicos y Compositores de México, Armando Manzanero no pudo acompañarlos en la conferencia de prensa.

Pero quienes sí estuvieron para apoyarlos fueron algunos herederos de otros músicos mexicanos como Gabriela Méndez (hija de Tomás Méndez), Tiburcio Gabilondo (hijo del compositor musical infantil Cri-Cri) y José Alfredo Jiménez hijo.

