J Balvin y Karol G encabezan la lista de nominados a los Latin American Music Awards, que regresan en 2021 tras haberse cancelado el año pasado debido a la pandemia de coronavirus.

Ambos artistas colombianos recibieron el martes nueve nominaciones cada uno. Gracias a su disco “Colores” y su exitosa colaboración con Black Eyes Peas “Ritmo (Bad Boys For Life)”, Balvin compite por los premios al artista, álbum, sencillo, colaboración y artista social del año. Karol G, en tanto, figura en los apartados de artista, sencillo, artista social y colaboración del año por “Tusa” con Nicky Minaj y “Caramelo” con Ozuna y Myke Towers.

Les sigue con ocho menciones el astro boricua Bad Bunny, principalmente por su álbum “YHLQMDLG” y el tema “Yo perreo sola”, mientras que su compatriota Ozuna tiene siete gracias a la canción “Caramelo”, el video “Del mar” y su concierto virtual “#Latinosunidos”.

La ceremonia de los Latin American Music Awards, en su sexta edición, se transmitirá en vivo por Telemundo el jueves 15 de abril desde el BB&T Center de Sunrise, Florida.

Con premios en 25 categorías que abarcan los géneros de música pop, urbana, tropical, regional mexicana, así como artista favorito crossover, colaboración del año, artista social del año, video favorito y un nuevo rubro nacido de la pandemia, concierto virtual favorito, los fans podrán votar hasta 25 veces por categoría cada día a través de LatinAMAs.com/vota y en Twitter (@LatinAMAS), usando la etiqueta #LatinAMAs.

Otros con múltiples nominaciones fueron Anuel AA y Camilo (6); Banda MS, Black Eyed Peas, Christian Nodal, Eslabón Armado, y Natanael Cano (5); Maluma, Reik, Shakira, y Snoop Dogg (4); Carlos Vives, Lenin Ramírez, Los Dos Carnales, Myke Towers, Nicky Minaj, Prince Royce y The Weeknd (3); Ángela Aguilar, Anitta, Daddy Yankee, Farruko, Grupo Firme, Juanes, Junior H, Ricky Martin, y Romeo Santos (2).

También figuran en la lista, entre otros, Alex Bueno, Alejandro Sanz, Becky G, Cardi B, Carrie Underwood, Doja Cat, David Bisbal, Dua Lipa, Enrique Iglesias, Gloria Estefan, Jennifer López, Jowell & Randy, Juan Luis Guerra, Lali, Los Ángeles Azules, Luis Fonsi, Marc Anthony, Marco Antonio Solís, Natti Natasha, Ne-Yo, Pedro Capó, Pepe Aguilar, Rauw Alejandro, RBD, Rosalía, Sebastián Yatra, Sech, Sia, Silvestre Dangond, Travis Scott, Víctor Manuelle, Wisin y Yandel.

Las nominaciones a los Latin AMAs de este año se basan en datos de streaming, ventas, difusión y actividad social según análisis de Billboard a través de sus aliados de MRC Data y Next Big Sound, desde el 17 de enero de 2020 hasta el 21 de enero de 2021.

En cuanto a video favorito y concierto virtual favorito del año, los candidatos son seleccionados por un comité de profesionales de la industria que consideran su calidad, contenido y creatividad.

La ceremonia de tres horas está prevista para las 7 pm de Miami (0000 GMT). La actriz y presentadora mexicana Jacqueline Bracamontes fungirá como conductora por segunda ocasión.



Lista de nominados a los Latin American Music Awards

— Artista del año: Anuel AA, Bad Bunny, Christian Nodal, Daddy Yankee, Eslabon Armado, J Balvin, Karol G, Maluma, Ozuna, Sech.

— Nuevo artista del año: Camilo, Eslabon Armado, Los Dos Carnales, Myke Towers, Natanael Cano, Rauw Alejandro.

— Sencillo del año: Bad Bunny, “Yo perreo sola”; Black Eyed Peas y J Balvin, “Ritmo (Bad Boys For Life)”; Karol G y Nicki Minaj, “Tusa”; Maluma y The Weeknd, “Hawái”.

— Álbum del año: Anuel AA, “Emmanuel”; Bad Bunny, “YHLQMDLG”; J Balvin, “Colores”; Natanael Cano, “Corridos tumbados”.

— Artista favorita femenina: Anitta, Becky G, Karol G, Natti Natasha, Shakira.

— Artista favorito masculino: Anuel AA, Bad Bunny, Christian Nodal, J Balvin, Maluma, Ozuna.

— Dúo o grupo favorito: Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabon Armado, Jowell & Randy, Reik.

— Artista favorito - pop: Camilo, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Ricky Martin, Shakira.

— Álbum favorito - pop: Camilo, “Por primera vez”; Kali Uchis, “Sin miedo (del amor y otros demonios)”; Pedro Capó, “Munay”; Reik, “Ahora”.

— Canción favorita - pop: Black Eyed Peas, Ozuna y J.Rey Soul, “Mamacita”; Camilo, “Favorito”; Reik, Farruko y Camilo, “Si me dices que sí”; Ricky Martin, “Tiburones”; Shakira y Anuel AA, “Me gusta”.

— Artista favorito solo - regional mexicano: Carin Leon, Christian Nodal, El Fantasma, Junior H, Lenin Ramírez, Natanael Cano.

— Dúo o grupo favorito - regional mexicano: Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabon Armado, Los Ángeles Azules, Los Dos Carnales.

— Álbum favorito - regional mexicano: Christian Nodal, “Ayayay!”; Eslabón Armado, “Tu veneno mortal”; Junior H, “Atrapado en un sueño”; Natanael Cano, “Corridos tumbados”.

— Canción favorita - regional mexicano: Banda Los Sebastianes de Mazatlán, Sinaloa, “En eso no quedamos”; Banda MS de Sergio Lizárraga y Snoop Dogg, “Qué maldición”; Lenin Ramírez con Grupo Firme, “Yo ya no vuelvo contigo”; Los Dos Carnales, “El envidioso”; Natanael Cano, “Amor tumbado”.

— Artista favorito - urbano: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Karol G.

— Álbum favorito - urbano: Anuel AA, “Emmanuel”; Bad Bunny, “Las que no iban a salir”; J Balvin, “Colores”.

— Canción favorita - urbano: Bad Bunny, “Yo perreo sola”; Black Eyed Peas y J Balvin, “Ritmo (Bad Boys For Life)”; Karol G y Nicki Minaj, “Tusa”; Maluma y The Weeknd, “Hawái”; Ozuna, Karol G y Myke Towers, “Caramelo”.

— Artista favorito – tropical: Marc Anthony, Prince Royce, Romeo Santos, Silvestre Dangond.

— Álbum favorito – tropical: Carlos Vives, “Cumbiana”; Gloria Estefan, “Brazil305”; Prince Royce, “Alter ego”.

— Canción favorita – tropical: Alex Bueno y Romeo Santos, “Nuestro amor”; Carlos Vives, “No te vayas”; KYEN? ES?, “El Carnaval de Celia: A Tribute”; Prince Royce, “Carita de inocente”; Víctor Manuelle y Wisin, “Boogaloo Supreme”.

— Artista favorito – crossover: Black Eyed Peas, Dua Lipa, Ne-Yo, Snoop Dogg, The Weeknd.

— Colaboración del año: Banda MS de Sergio Lizárraga y Snoop Dogg, “Qué maldición”; Black Eyed Peas y J Balvin, “Ritmo (Bad Boys For Life)”; Karol G y Nicki Minaj, “Tusa”; Lenin Ramírez con Grupo Firme, “Yo ya no vuelvo contigo”; Ozuna, Karol G y Myke Towers, “Caramelo”; Reik, Farruko y Camilo, “Si me dices que sí”.

— Artista social del año: Anitta, Bad Bunny, Cardi B, Daddy Yankee, J Balvin, Jennifer Lopez, Karol G, Lali, Selena Gomez, Shakira.

— Video favorito: Banda MS de Sergio Lizárraga y Snoop Dogg, “Qué maldición”; Christian Nodal y Ángela Aguilar, “Dime cómo quieres”; David Bisbal y Carrie Underwood, “Tears of Gold”; Ozuna, Doja Cat y Sia, “Del mar”; Rosalía y Travis Scott, “TKN”; Selena Gomez, “De una vez”.

— Concierto virtual favorito: Alejandro Sanz y Juanes, “#LaGiraSeQuedaEnCasa”; Carlos Vives, “#NoTeVayasDeTuCasa”; Juan Luis Guerra, “Privé”; Juanes & Orquesta Filarmónica de Bogotá, “Concierto Sinfónico Virtual - #VolverteAVer”; Marco Antonio Solís, “Serenata a las madres más encantadoras”; Ozuna,“#Latinosunidos”; Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, “Mexicano hasta los huesos”; RBD, “Ser o parecer 2020”; Sebastián Yatra, “SOSFest”; Yandel, “Goodbye 2020”.

rad