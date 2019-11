Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat se consideran feministas, pero opinan que el movimiento es un proceso muy complejo porque se tienen que romper muchas barreras económicas, políticas y sociales.

"Soy una persona que vive muy de cerca el proceso (del feminismo), el progreso y me satisface mucho. Creo que es un proceso muy complejo, desde el movimiento de una sociedad hacia la justicia, sea una económica, sexual, social; porque la justicia es difícil, porque se tiene que romper muchas barreras económicas, sociales, religiosas que tiene que ir empujando", dijo Sabina en conferencia de prensa.

Serrat contó siempre se ha considerado una persona feminista, a pesar de haber nacido y crecido en un país extremadamente machista.

Recordó que España era tan machista que por ejemplo "las mujeres para casarse tenían que pedirle permiso a la familia, no importaba la edad; las mujeres para que tuvieran una cuenta corriente en el banco, para salir al país, para moverse con sus hijos, tenía que pedir permiso a sus maridos”.

“Yo tuve la suerte de tener una madre espléndida y viví en una casa en donde todas estas tragedias que se vivían en mi país, nunca se notaban. La vida me ha regalado la suerte de tener hijas y mi hijo me ha dado la suerte de tener nietas, así que como entenderán yo soy una persona que vive muy cerca el progreso”, añadió.

Los compositores indicaron que para que las cosas avancen aún hace falta mucho, pero en especial se necesita una mentalidad más abierta para que la sociedad siga avanzando en ese tipo de temas. “Y todo lo que es normal sea normal, todo lo que debe ser correcto sea correcto de verdad y que todo lo que sea justo sea justo de verdad. Pero eso nos va a llevar mucho tiempo”, comentó Serrat.

Sabina negó que sus letras tengan mensajes misóginos argumentando que él nunca habla en primera persona en sus canciones. “Creo que cuando han dicho lo de la misoginia, yo quisiera decir que en mis canciones, aunque parezca que estoy hablando en primera persona todo el tiempo, no es así", aunque lo que hace es poner una foto en la calle y hablar como habla la gente, "aunque no estemos de acuerdo, pero no soy yo quien habla”, explicó.

Ambos cantantes se presentarán en el Auditorio Nacional el próximo 9 de diciembre y expresaron que se encuentran muy felices por cantar canciones del otro, algo que no es muy habitual.

nrv