Harry Styles estrena video grabado en México

El cantante británico Harry Styles lanzó su nuevo video musical, “Lights Up”, en el cual aparece con el torso descubierto y rodeado de personas que lo acarician, además de ir de espaldas sobre una motocicleta, tener una confrontación consigo mismo frente al espejo y salir del mar con una camisa de lentejuelas.

Este nuevo contenido musical fue grabado el pasado agosto en tierras mexicanas. Después de que diversas fotos del set de grabación fueron filtradas, las seguidoras del intérprete de “Sign of the Times” comenzaron a especular si esto sería para su nuevo disco o una campaña publicitaria de la casa de alta costura para la que modela.

Durante las semana diversos carteles con la frase “Do You Know Who You Are?” ("¿Sabes quién eres?", en español) y las características siglas que él utilizó en su última gira mundial, “TPWK” ("Treat People With Kindness", en inglés; "Trata a las personas con amabilidad", en español), fueron encontrados en diversos puntos del mundo por las fieles del actor, creando rumores de que la nueva era musical del cantante estaría por comenzar.

Finalmente el video de Styles ha salido a la luz y ya cuenta con más de 4 millones de vistas, confirmando así las sospechas que se tenían de su esperado regreso.

Dicho video fue grabado en diversas locaciones de Cancún, Quintana Roo, donde el compositor rentó una casa para realizar la filmación además de cerrar las calles aledañas de la colonia Lombardo Toledano para lograr mantener en secreto su nuevo proyecto.

Un detalle ha llamado la atención de varias fanáticas es que el músico es detenido por las autoridades mexicanas en la última escena, lo cual también ha generado memes en redes sociales.

Las reacciones a la canción de Harry Styles han sido diversas, aunque ya se encuentra en los primeros lugares de las listas de popularidad y aplicaciones de streaming.

