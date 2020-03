Guns N' Roses anuncia nuevas fechas, tras cancelar por el Coronavirus

Guns N' Roses ha dado a conocer las nuevas fechas de sus conciertos que tuvieron que ser cancelados por el tema del Coronavirus.

Con un total de 10 shows, destaca una presentación que darán en Mérida el 11 de noviembre. Éste será su regreso a México después de su presentación en el Vive Latino.

Durante noviembre y diciembre, los intérpretes de "Paradise City" visitarán países como República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Perú, donde actuarán solos.

También forman parte del festival Lollapalooza, por lo que tocarán en Chile, Argentina y Brasil.

Mientras que en Colombia, son los headliners del festival Estéreo Picnic.

GNR fam, we're announcing new rescheduled #GNR2020 tour dates. Hold onto your tickets, see you soon ⚡️ https://t.co/h6944iWjQJ pic.twitter.com/nJRo9YABoh



El anuncio ha provocado la emoción de sus seguidores, quienes comprendían que esto no estaba en manos de la banda y que la espera no será tan larga.

I thought you were going to cancel it... thaks God that you are coming to Guate!!!

— Cristian Díaz (@cristiantaz) March 16, 2020