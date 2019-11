Fonseca llevará sus ritmos por primera vez al Auditorio Nacional

Después de 23 años de carrera, Juan Fernando Fonseca Carrera, nombre completo del cantautor colombiano mejor conocido como Fonseca, se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional.



El ganador de seis premios Latin Grammy se siente emocionado de pisar este jueves, el Coloso de Reforma con su nueva gira "Simples Corazones", con la que también visitará su natal Colombia, Estados Unidos y otras partes de Latinoamérica.

"No tengo palabras para decir cómo me siento, la gratitud, la emoción que siento, tanta gente que tuvo que ver con este álbum, gracias a cada uno de ellos”, comentó el autor de "Te mando flores".

Fonseca comenzó su carrera en 1997, en el 2002 publicó su álbum Fonseca, que fue bien recibido en su país natal debido a la mezcla de ritmos alegres y folclóricos.

Tres años después lanzó “Corazón” con su tema "Te mando flores" el cual obtuvo un Grammy Latino como "Mejor Canción Tropical" en 2006 y él fue galardonado como Mejor Nuevo Artista Tropical.



Con su nuevo disco "Simples Corazones" el cantante intenta acercarse a su público a través de letras que él mismo compone, y que hablan de las situaciones personales que ha vivido.

“La canción más personal que he escrito es ‘Ven’ con la cual he tenido un par de nominaciones, ese reconocimiento y conexión con tantas personas me pone muy contento porque es una letra que habla lo que implica estar lejos de casa, mi profesión me obliga a estarlo, estar viajando y es un sacrificio”, comentó.

Aunque se caracteriza por ser un representante del vallenato, el cantante de 40 años también ha experimentado en otros ritmos como el reguetón y el urbano, confiesa que le gustan sus ritmos así como las fusiones que se dan con ambos géneros.

“Yo he hecho de todo tipo de géneros y por eso no me encasillo sólo en uno, además el área donde más me he desempeñado es el latin pop”, comentó.

Durante el show del jueves 28 de noviembre a las 20:30 horas estará acompañado de Andrés Cepeda de Colombia y Gian Marco de Perú.

“Me acompañará un gran cantante mexicano que aún no puede decir su nombre", advirtió.

rad