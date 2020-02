All Sport/Getty Images



J. Lo mostró la bandera de Puerto Rico al mismo tiempo que su hija cantaba "Born In The USA".



Millones de espectadores sintonizaron el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este domingo, que por primera vez en su historia fue encabezado por dos latinas: Shakira y Jennifer Lopez.

El evento se celebró en el estadio Hard Rock de Miami (Florida), donde los Kansas City Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers y se llevaron el título de las Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), de Estados Unidos después de 50 años.

En el intermedio del partido, en menos de 15 minutos, las artistas cantaron 20 canciones, bailaron ritmos que fueron desde salsa hasta danza del vientre, J.Lo hizo pole dance y Shakira tocó la batería.







All Sport/Getty Images



Shakira y Jennifer Lopez brillaron en el Super Bowl.



Pero la presentación no solo fue un despliegue de grandes habilidades artísticas, sino que también tuvo al menos un momento evidentemente político, que llegó en el segmento de J. Lo.

Niños en jaulas

Lopez abrió su presentación parada sobre una réplica del Empire State Building de Nueva York mientras cantaba su éxito "Jenny from the block" (Jenny de la cuadra).

Vestida con un traje de cuero con tachuelas, la cantante mostró las habilidades de pole dance que aprendió mientras interpretaba al personaje de Ramona en la película Hustlers.

J Balvin de Colombia se le unió para interpretar "Qué Calor" y "Mi Gente". Minutos más tarde, la hija de Lopez, Emme Maribel Muñiz, de 11 años, cantó parte del éxito Let's Get Loud, acompañada de un coro de niños, lo que dio pie al momento más político del espectáculo.

"Mientras Muñiz cantaba, otros niños bailaban en estructuras en forma de jaula, una referencia sutil, pero un posible guiño a los miles de niños, la mayoría de los países latinoamericanos, que han sido detenidos en la frontera [sur de EU]", escribió Erin Vanderhoof este domingo en Vanity Fair.







All Sport/Getty Images



Emme Maribel Muñiz, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, cantó parte de "Let's Get Loud" en el Super Bowl.



Raisa Bruner, de la revista Time, señaló que las jaulas eran "un marcado gesto de solidaridad hacia la comunidad latina y aquellos impactados por políticas antiinmigrantes".

Segundos después, Lopez cantó, junto a su hija, un verso de Born In The USA,de Bruce Springsteen, mientras se envolvía en un abrigo de plumas que tenía la bandera de EU por fuera y la puertorriqueña por dentro.

"Un guiño no tan sutil al manejo del gobierno de Trump de la ayuda para la isla, después de que fue devastada por dos huracanes en 2017", dijo Mark Savage, corresponsal de música de la BBC.

"La bandera puertorriqueña brilló al sonar la icónica canción de Springsteen, como para recordar a los televidentes que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses", dijo también Vanderhoof en Vanity Fair.







Getty Images



Puerto rico brilló en en el espectáculo.



Para Jon Pareles, crítico musical de The New York Times, "se vio como un reconocimiento tanto para Puerto Rico como para los Dreamers, los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EU".

Lopez, que nació en el Bronx de padres puertorriqueños, donó US$1 millón provenientes de las ganancias de sus actuaciones en Las Vegas para ayudar a los afectados por los desastres naturales en Puerto Rico.

QUE VIVA #PUERTORICO Proud to be a Puerto Rican!

Proud to be a Latina #SuperBowl #HalftimeShow #JLoSuperBowl #Shakira pic.twitter.com/SKv6yKKvKz

— Cristina Corujo (@cristina_corujo) February 3, 2020