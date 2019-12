Camila Cabello, señalada de plagiar tema de grupo peruano de reggae

Esta semana las redes sociales han comentado el enorme parecido entre una canción de la joven estrella cubano estadounidense Camila Cabello y un viejo éxito del grupo peruano de reggae Tierra Sur. Los temas en cuestión son "My Oh My", del nuevo disco de la ex Fifth Harmony, lanzado este 2019; y "Llaman a la Puerta", de Tierra Sur, de su álbum Mi Marimba, lanzado en 1992. Antes de seguir, puede escuchar abajo ambas canciones.

No hay que tener un oído muy entrenado para notar similitudes, específicamente en la introducción y el primer verso. Ambas son canciones escritas en tonos menores. La de Tierra Sur, es en clave de Mi menor, y la de Camila Cabello en Do menor. Ambas comienzan de forma muy similar, con una intro con pausas que remite, a su vez, al inicio de "Summer in the City", la canción de 1966 de los norteamericanos The Lovin´ Spoonful.

Pero los parecidos no acaban ahí. La progresión armónica de tres acordes que acompaña los primeros versos es inquietantemente similar. Lo mismo sucede con su estructura de tipo llamada y respuesta, en donde un instrumento o voz solista elabora una frase musical, mientras que un coro u otros instrumentos le responden, como una especie de diálogo que puede ser con letra o sin ella.

En Tierra Sur, la llamada y respuesta es: “Llaman a la puerta (¿quién será?)/ son un par de mongos (no les abras, no)/ hablan como gringos (que se vayan)/ No descansan ni el domingo (no les abras, no)” En Camila Cabello: “They say he likes a good time (My oh my)/ He comes alive at midnight (Every night)/ My mama doesn’t trust him (My oh my)/ He’s only here for one thing, but (so am I)” Alertados desde Twitter, en la cuenta oficial de Pochi Marambio y Tierra Sur, afirmaron que hace varias semanas tienen conocimiento de este caso y descartaron haber dado un permiso o un aval para que se use una canción suya.

También lee: Katy Perry deberá pagar 2.78 mdd por plagio

Pero tampoco han querido confirmar que piensen que se trate de un caso de plagio.

Por vía escrita, Pochi Marambio, líder de Tierra Sur y autor de la canción, es cauto al pronunciarse cuando se le pregunta si considera que estaríamos ante un caso de presunto plagio.

“Pienso que es muy pronto para especular sobre el tema y no suelo utilizar términos duros. Tengo entendido que las empresas, la industria de música internacional, sobre todo el mundo de hiphop y el rap, reconocen qué elementos emplean para sus producciones y respetan y conversan con los autores o sus representantes legales”, dice vía Whatsapp.

Sea que lo consideren un posible plagio o no, está claro que nadie habló con ellos. En la entrada de Wikipedia de "My Oh My", de Camila Cabello, se lee que la autoría del tema es de Cabello, Jonathan Lyndale Kirk (DaBaby), Louis Bell, Feeney, Savan Kotecha y Anthony Clemons, Jr. Marambio escribió "Llaman a la Puerta" en 1991, entre divertido y harto de esos grupos religiosos que solían ir a su casa a predicar la palabra o a dejarle volantes.

"Me acuerdo que una mañana estaba en el suelo, con martillo y clavos. Preparaba un lienzo para pintar. Oí avanzar unos pasos del exterior hacia la puerta y vi un folleto aparecer debajo de ella. Sin esperar a que el papel se detenga, lo deslicé de regreso. Los tipos de afuera rieron y se marcharon. Mientras seguía con mi labor, recordé las veces que me burlé de tipos similares y de las veces que perdí tiempo y energías molestándome por sus intromisiones. Entonces pensé: ¿Por qué no hacerles una canción? En el recuerdo de Marambio, la letra y música brotaron de forma instantánea y simultánea.

“No puse mucho interés en hacer una buena ni gran canción, sólo una tonada divertida. Poco después sentí que se me había pasado la mano con la frase: “Filosofía de pollos”, pero ya estaba grabada. Más exacto habría sido algo como: “Estrategia de pollos”, pero como dije antes, no pensé mucho al componerla. A esa canción nunca le tuve mucho cariño, pero con los años he reconocido que el arreglo musical es muy bueno. Hoy me sorprende mucho más que hace 27 años la velocidad con que se difunde internacionalmente algo que gusta. Recién el próximo 6 de enero se lanzará esta canción en los Estados Unidos y ya está por todos lados por su difusión en redes". Lo que vaya a ocurrir con esta posible controversia, si es que es tal, solo lo decidirá Marambio y sus representantes.

rad