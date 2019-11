Ana Gabriel se entrega feliz y romántica en el Auditorio Nacional

Tranquila y serena Ana Gabriel dijo a su público, “sí estuve en reposo para poder estar aquí con ustedes, como no dije la fecha de la boda (de mi hija Diana Cazáres) donde podría haber llegado hasta con suero, pero aquí no”.

Fue así como la cantante originaria de Guamúchil comenzó su primer concierto en el Auditorio Nacional la noche de ayer, explicando el porqué de su cancelación de algunas fechas de su gira Estamos a tiempo en el mes de octubre.

Ana Gabriel dijo que había sido algo extraordinario, porque en sus 45 años de carrera nunca había sucedido algo parecido, pero por indicaciones del médico debió guardar reposo, sin revelar la causa de su padecimiento, y el público le manifestó su amor y apoyó con un prolongado aplauso.

Entonces el Auditorio retumbó cuando un coro de 10 mil personas la acompañó en un popurrí ranchero, con los temas "Ahora", "No entiendo" y "A pesar de todo".

“Quiero decirles que con estos conciertos cierro mi etapa en México, pero no le voy a decir adiós a mi país porque todavía no me retiro, simplemente esta gira se va al extranjero y ya no vendrá a México. Les pido que en los momentos que vamos a estar juntos seamos felices, quiero que sientan esa energía y amor que nosotros traemos para ustedes”, expresó Ana Gabriel antes de cantar "Baila el reggae".

Tan cómoda se sentía la interprete en el escenario del coloso de Reforma, que salió al escenario con una túnica color azul cielo con pedrería y descalza, pero adornando sus pies con un par de bellas ajorcas de tobillo, un tipo de joyería que se usa en la India con los saris; que hacían voltear hacia esa dirección todo el tiempo por su brillo.

Los gritos de “te amo Ana" se escuchaban en el lugar cuando se hacían los silencios entre una canción y otra. Esta vez no había butacas vacías, ni siquiera los lugares en lo alto y en el rincón.

"Sin problemas", "Como olvidar" y "Tú lo decidiste", fueron las canciones que siguieron. Ella agradeció a su compañía discográfica Sony Music, porque le han tenido paciencia en la entrega de un disco de banda.

“Este disco yo debería haberlo entregado desde el año pasado ¿y saben que me falta? Las fotos, no las he hecho y como pensaba que con las redes sociales ya no las necesitaba, pero ya no les quiero decir cuándo se las voy a entregar porque les vuelvo a quedar mal de nuevo”.

Entonces contó que varias veces salió de esta compañía y regresó, pero en esas pausas nació una canción que no está en ninguno de sus discos y se llama "El cigarrillo", la cual cantó acompañada del Mariachi Nuestro México.



Ana Gabriel se despide de México, por ahora. Foto: Juan Boites/EL UNIVERSAL

El momento de los grandes éxitos que la llevaron a la fama en las décadas de los 80 y 90, como "Evidencias", "Cosas del amor", "Y aquí estoy", llegó esa noche, donde 14 músicos hicieron la magia de llevar al público por este viaje en el tiempo.

Minutos después Ana Gabriel rindió un homenaje a Juan Gabriel y Rocío Durcal con el tema "No me digas", acompañada por cuatro guitarras que crearon un momento muy flamenco.

“Siento que a México le ha faltado un poquito para hacerle un gran homenaje a la española mas mexicana, ella también llevó un mariachi en su alma y en sus hombros, a donde quiera que iba, incluso en su propia casa España, por eso me atreví a cantar esta canción y ha salido muy bonito, creo que los dos están muy contentos en el cielo o donde sea que estén".

Un momento muy bonito a la vista se logró, cuando ella pidió que prendieran las luces de los celulares para iluminarla mientras ella cantaba "Luna", de inmediato la gente hizo caso y el paisaje era en verdad hermoso.

Un último bloque se realizó con la presencia de Banda ADR, que le puso más ritmos a la noche con los temas "El sinaloense" y "Tú no estás", con los cuales Ana Gabriel mostró que la música de banda también le va muy bien.

“No saben cuan agradecida estoy por esta noche, me llevo su aplauso aquí - y señala su corazón - gracias México porque no me han soltado de la mano, siempre me han sostenido, porque ustedes son mi soporte sigo disciplinada para no fallarles con el paso de los años”, expresó Ana Gabriel antes de decir adiós a sus seguidores.

