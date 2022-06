La palabra cáncer llegó a la vida de la conductora Martha Guzmán a finales del pasado 2021, cuando durante una revisión de rutina le fue detectado un tumor en el seno derecho que resultó ser maligno.

Meses más tarde de la devastadora noticia, en febrero de este año, fue ella misma quien decidió abrir su corazón al público y entre lágrimas dio a conocer su enfermedad. Desde entonces, la conductora ha librado una dura batalla, misma que hace unas horas llegó a su fin.

A través de sus redes sociales Guzmán compartió que se sometió a la última sesión de radiación, la número 21, y con la que espera haber vencido al cáncer.

“Terminé las radiaciones. Agradecida”, escribió junto a un breve video en el que se le puede ver tocar una campana. Acción que los pacientes con su misma condición suelen hacer una vez que dan por finalizado su tratamiento.

Sin poder contener las lágrimas, la presentadora de Multimedios, agitó las manos hacia el cielo en señal de victoria y agradeció a su familia, doctores y seguidores por el apoyo y el amor que recibió en este difícil proceso.



Foto: Instagram



Sin miedo al qué dirán

Recientemente, Martha publicó una fotografía en la mostró los estragos que la enfermedad había hecho en su cuerpo, y reveló que a las pocas semanas de haber sido diagnosticada se despojó por completo de su cabellera pues inevitablemente comenzó a perderla.

“Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste. Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo”, expresó al pie de una fotografía en la que dejaba ver su cabeza desnuda.

Asimismo detalló que por su trabajo en televisión tomó la decisión de usar una peluca oncológica, pero que poco a poco ha aprendido a amar la imagen que ve en el espejo sin ella.

“Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible, cansancio, bochornos, mareos, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama”, agregó.



Foto: Instagram

