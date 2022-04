Maribel Guardia porta canas y años con orgullo

A sus 62 años, Maribel Guardia es una de las mujeres que mejor lucen en la pantalla chica y que no temen decir su edad. Ahora que estrena programa, la actriz ha tenido que lucir canas, ya que su personaje se lo pide, pese a ello, la actriz dice que esto no le incomoda y mucho menos que le digan abuela o que ya está “muy mayor de edad”: “A mí me dijeron a los 30 que ya era vieja ¡y mírenme ahora! Ya tengo más de 60 y aquí estoy, muy coqueta, nunca me ha importado la edad”.



Ariadne Díaz defiende la libertad a su hijo

Ariadne Díaz asegura que su hijo Diego, de cinco años, puede usar falda y tacones si quiere porque desea darle la libertad de ser como desee, si con ello es feliz. Y a los detractores que la critican y le dicen que convertirá a su hijo en “gay” los invita a preguntarse por qué ese tipo de cosas los hacen sentir tan inseguros o si acaso “sienten pasos en la azotea”.

“Creo que hay una masculinidad muy frágil. Yo estaba en mi cuarto con una explosión de ropa y por hacerme una maldad (mi hijo) se puso la falda. Lo grabé y lo subí.

Se me hace increíble que mucha gente me diga, 'lo vas a hacer gay'. ¡Cómo lo voy a hacer gay! O sea, si mi hijo es gay pues es gay, yo no lo puedo hacer, si le das libertad a un niño simplemente va a ser feliz y a tener confianza en sí mismo”, dijo.



Rosita Pelayo pasó de fiestas a contar a sus amigos con una mano

Dice el dicho que a los amigos se les conoce en la cárcel y en el hospital y eso es algo que a Rosita Pelayo ya le tocó vivir desde que en 2020 reveló que padece de artritis reumatoide degenerativa. La actriz cuenta que antes de su enfermedad, por su casa desfilaban cada semana decenas de “amigos” y conocidos. Ella era el alma de las fiestas, organizaba las reuniones y de su cartera pagaba lo que fuera necesario, pero tras enfermar, poco a poco esos “buenos amigos” se fueron yendo, dejaron de llamarla y de visitarla, ni hablar. Pese a no guardarles rencor, la actriz confiesa que ahora, como dice el otro dicho, “a los amigos los cuenta con una mano”.





