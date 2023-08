¿Marco Antonio Regil y Claudia Lizaldi fueron novios? El conductor lo aclara

Aunque en la actualidad Marco Antonio Regil se ha convertido en una persona que no necesita de una relación amorosa para ser feliz, como él mismo ha destacado, también reconoce que, durante su juventud, fue muy "noviero", pues llegó a salir con muchas personalidades de la televisión, así como con exparticipantes de certámenes de belleza, entre ellas, se ha llegado a decir que sostuvo una relación con Claudia Lizaldi y hoy, décadas más tarde, el conductor aclara sí fue verdad que tuvo una historia de amor con la presentadora de "MasterChef Celebrity".

El que un día fuera un famoso conductor de programas de concurso, hoy se ha decidido por dedicarse a grabar su propia podcast, donde habla de diferentes reflexiones acerca de temas cotidianos como la salud, formas de obtener éxito y reconocimiento y las relaciones de pareja, sin embargo, para Regil, ya no es importante estar dentro de una relación pues con los años se dio cuenta de que de la persona que se tenía que enamorar era de sí mismo; esta lucidez llegó a su vida hace años, cuando se dio cuenta que no sabía estar sólo y ese era el verdadero motivo por el que tenía muchas novias.

Así lo confesó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, con la que trabajó desde que era muy joven y que, juntos, se abrieron paso dentro del mundo de la comunicación televisiva.

"¿Sabes qué pasó? No me quiero poner aburrido, pero yo buscaba la felicidad afuera, yo no podía estar solo, yo necesitaba estar con alguien, no podía estar solo porque me sentía vacío sin alguien, entonces cuando comencé a desarrollarme hacia dentro y no hacía afuera, entendí que la relación que iba a tener para toda la vida era conmigo, que si no estaba bien conmigo, no lo iba a estar con nadie más, que no se trataba de encontrar la pareja correcta sino de ser la persona correcta, empecé a perder esta ansiedad de estar con alguien y comenzó a gustarme mucho estar conmigo", explicó.

Pero hubo en la época en la que el mismo se denominaba como un "noviero empedernido", tiempo en que comenzó a salir con Claudia Lizaldi, sin embargo, el conductor de "Cien mexicanos dijeron" desmintió que se hubiera tratado de uan relación formal, asegurando que nunca llegó a ser novio, pues salieron tan sólo una temporada: "Con Claudia no anduvimos, nos dimos nuestros besos, pero no anduvimos", aclaró.

Pero eso no evitó que compartiera una divertida anécdota en la que él y la presentadora de TV fueron captados por los paparazzis cuando nadie sabía que estaban saliendo, sin embargo, el ángulo en que fueron fotografiados impidió que captaran la identidad de la mujer que lo acompañaba y nadie pudo desentrañar que se trataba de Lizaldi.

"Nos agarraron unos paparazzis, salimos en la portada de una revista; nos agarraron dándonos un beso en su carro, porque ella pasó a dejarme al hotel donde yo estaba y me dejó en la puerta, y nos dimos un beso y estaban ´paparazzeando´ a otro artista donde están los hoteles en Polanco, entonces en la foto salgo yo, pero la cara de ella no sale".

Pero eso no fue lo más curioso de la anécdota, sino que, en ese tiempo, Lizaldi era conductora de "La oreja", el programa de espectáculos de Televisa, por lo que al día siguiente tuvo que ser ella, junto a Pepillo Origel, quien presentara la noticia de que Regil había sido captado como "mujer misteriosa".

"Al día siguiente dan la nota y Origel: ´-Ay, ¿quién será la mujer misteriosa?´, y Claudia: ´Ay, no sé, Pepillo´", dijo riendo.

Otras de las famosas con las que el conductor se dio una oportunidad en el amor, según rememoró a lado de Mara, fueron Adamari López, y las exmisses de belleza, Silvia Salgado Cavazos y Laura Elizondo.