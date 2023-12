Los 10 conciertos que sacudieron a la Ciudad de México este 2023

Desde el rock, hasta los corridos tumbados, este 2023 estuvo lleno de conciertos para los habitantes de la Ciudad de México. Los principales recintos de la capital fueron el escenario ideal para que grandes exponentes musicales enloquecieran a sus fans, ya sea por su regreso tras varios años de ausencia, o por su debut en estadios de esta magnitud.

Si bien el Foro Sol se convirtió como el favorito para los espectáculos de gran magnitud, otra de las locaciones más concurridas fue el Zócalo, pues se logró romper el récord de asistencia que Grupo Firme había establecido al reunir más de 280 mil asistentes.

Tomando en cuenta la trayectoria, el momento del artista, la convocatoria, el legado y el alcance que los artistas tienen en streaming, a continuación te dejamos los 10 conciertos más importantes que ocurrieron a lo largo de estos 12 meses.

Rosalía. El primer concierto de gran convocatoria del año fue en la plancha del Zócalo de la capital ocurrió el 28 de abril, cuando Rosalía se presentó ante 160 mil asistentes, como parte de su gira "Motomami".

Aunque esta cifra se quedó lejos del récord que, hasta el momento, pertenecía a Grupo Firme, la intérprete de "Chiken teriyaki" ofreció un show espectacular, con el que puso a bailar y cantar a sus fans durante casi 1 hora y 20 minutos.

La cantante se despidió de México recordando sus platillos favoritos como el aguachile, y compartiendo en sus redes sociales su enorme colección de simipeluches.





Fabulosos Cadillacs. Dos meses más tarde, les llegó el turno a Los Fabulosos Cadillacs de apoderarse del escenario más importante de la capital. Considerada como una de las bandas más importantes de la música en español, la banda argentina desató la locura pues nadie esperaba que fuera este el concierto que rompiera todos los récords.

De acuerdo con datos oficiales, la noche del 3 de junio, Vicentico y compañía tocaron para 300 mil almas grandes éxitos como “Matador”, "Mal Bicho" o "Siguiendo la Luna".

La agrupación regaló a sus fans poco más de dos horas de show y cerca de 30 canciones en su repertorio, fue el concierto de mayor convocatoria en todo el año, y en la historia de los conciertos de acceso gratuito en el Zócalo.









The Weeknd. Ya ubicados en el Foro Sol, durante la segunda mitad del año, The Weeknd sorprendió a sus fans con dos conciertos que rebasaron tosa clase de expectativas y en los que, en conjunto, logró reunir a 130 mil personas.

El show estuvo enmarcado por coreografías, una impresionante producción y escenografías que simulaban una ciudad destruida en un futuro distópico.

El artista tiene actualmente 108 millones de escuchas mensuales en la plataforma de Spotify, lo que lo convierte en uno de los cantantes con mayor alcance.





Arctic Monkeys. Una de las últimas bandas de rock que han sabido llegar masivamente al público, pese a ser colocadas en la escena alternativa, es esta banda británica, que en octubre de este año regresó a la ciudad en solitario como parte de la gira promocional de su último disco “The Car”.

Fueron dos noches en las que los músicos reforzaron su lugar como una de las favoritas de los fans mexicanos, ya que no solo abarrotaron el recinto, también lograron que canciones como "Brianstorm" o "Do I wanna know?" resonaran por todo el lugar.





Depeche Mode. Otro de los grupos que dieron un volantazo de época en el rock fue Depeche Mode, que regresó a la Ciudad de México con la gira “Memento Mori”, después del fallecimiento de Andy Fletcher.

El grupo dio tres electrizantes conciertos, dejando en total una convocatoria de 195 mil personas.





Peso Pluma. A principios del año, este joven mexicano se encontraba tan solo como una propuesta musical, como uno de los artistas que debían tenerse en el radar pues podría despuntar en cualquier momento, claro que eso ocurrió mucho antes de lo previsto. Para el mes de abril, después de que se presentara en el festival Coachella y gracias al éxito que tuvo el tema "Ella Baila Sola", Peso Pluma dominó la escena y logró desbancar al mismísimo Bad Bunny.

Fue entonces que se anunció que el artista de tan solo 24 años haría su primera actuación en solitario en la ciudad, nada más y nada menos que en el Foro Sol. Su concierto, al igual que él, estuvo rodeado de la polémica de una baja venta de boletos, lo cual fue cierto; sin embargo, los promotores solucionaron el problema colocando las entradas al 2x1 y así, este pasado 11 de noviembre, el mexicano celebró haber reunido a 65 mil asistentes.

Actualmente Peso Pluma cuenta con 51 millones de escuchas en Spotify, lanzó este año su disco “Génesis”, que según dijo a este diario es apenas el inicio de sus ambiciones musicales.





Luis Miguel. Cuatro años pasaron para que "El Sol de México" volviera a casa. Tras anunciar una muy esperada gira y Argentina, Chile y Estado Unidos, en noviembre de este año Luis Miguel se apoderó de la Arena Ciudad de México por siete noches, para ofrecer a sus fans un espectáculo que dio mucho de qué hablar.

Los rumores fueron muchos, antes del show en la Ciudad de México, desde si era un doble quien cantaba arriba del escenario hasta las posibles afectaciones en su voz después de sufrir un severo cuadro de faringitis; finalmente, el intérprete de "Oro de ley" superó la prueba y abarrotó todas sus presentaciones. Tan solo en la capital mexicana reunió a 155 mil fans por lo que tomó la decisión de extender su gira un año más.





RBD. Una de las giras más importantes y lucrativas del 2023 fue la del grupo RBD, que solo en sus conciertos del Foro Sol contabilizó a 390 mil personas, en seis noches.

Termas como "Rebelde", "Sálvame" y "Fuego" fueron coreados a una sola voz por un público que esperó 15 años para verlos reunidos de nueva cuenta. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, los integrantes de la banda sufrieron algunas afectaciones de salud, como Anahí, quien tuvo que ausentarse de uno de los conciertos en Brasil por una serie infección renal.

Para cerrar, antes de un merecido descanso. este 21 de diciembre, el grupo dará un último show en el Estadio Azteca, su concierto más grande.





Paul McCartney. Una de las leyendas vivas de la música, visitó nuestro país a inicios del pasado mes de noviembre para dar dos impresionantes conciertos en el Foro Sol. Con 81 años, 39 canciones distribuidas en más de dos horas de conciertos, el británico dio cátedra de lo que es ser un artista; además de que en todo momento se portó amable con sus fans

El músico inglés fue uno de los principales compositores del cuarteto de Liverpool, y fascinó a sus fans de la capital con temas como “Get Back”, “Let It be”, y “Hey Jude".

Además Paul McCartney se dio el tiempo para saludar al público que durante tres días se mantuvo fuera de su hotel dedicando serenatas al inglés, que al salir en su camioneta, bajó su ventanilla y con la mano se despidió de su público.





Taylor Swift. Pero el concierto que causó más revuelo fue el de Taylor Swift que, con 4 fechas en el Foro Sol, se adueño de la capital desatando la locura de sus miles de fans.

Con su llamado "The Eras Tour", Swift visitó por primera vez tierras aztecas. La intérprete de canciones como "Blank Space", "Shake It off" o "Lover", llenó de energía y cientos de pulseritas de colores el recinto

Pero durante el concierto fue tal la entrega de la gente que, incluso, miles de seguidores que no consiguieron entrada se dieron cita a las afueras del estadio Foro Sol para escuchar las canciones lo más cerca posible de la cantante que dominó el 2023.

