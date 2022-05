Lis Vega tiene corazón de condominio

Lis Vega dice que está soltera pero no sola, y no sólo eso, sino que tiene corazón de condominio y no tiene problema en decirlo. La participante cubana de “Las estrellas bailan en HOY”, el concurso organizado por el programa matutino de Televisa, afirma que la soltería es lo más disfrutable cuando se está bien con una misma, por lo que en su agenda no está encontrar o entrar en una relación formal.



Foto: El Universal, archivo

Lo único que quiere ahora Rosa María Bianchi es viajar a donde sea. La actriz de series como “Monarca” y “Yago” hace cuentas para saber cuántas semanas le falta de grabaciones de nueva telenovela para hacer maletas e irse a un hotel, algo que no ha podido hacer, cuenta, desde hace dos años. En 2021 viajó a Estados Unidos, pero por trabajo y como estaba la pandemia a todo lo que daba, no salía más que al set. "Así que no cuento ese viaje, ahora quiero algo más libre y ya casi lo logro", expresa divertida.

Foto: AP

Hasta los perrunos se sintieron identificados en esta ocasión con la Met Gala 2022 y es que no sólo el atuendo que usó Bad Bunny causó burlas y desató una oleada de memes, sino que, a pesar de que los criticos de la moda apuntaron a Gigi Hadid como una de las mejores vestidas, para el mundo de las madres con perrhijos no fue así, porque tras hacer viral su vestido, lo compararon cuando su peludo se levanta de la cama y “lleva arrastrando la colcha por toda la casa”, así que han empezado a subir fotos de sus hijos de cuatro patas que se ven igual que ella, y hasta meme le hicieron.

melc