Lidia Ávila pone su altar de día de muertos en honor a su bebé

Lidia Ávila se acercó a las festividades del Día de Muertos desde que sufrió la muerte de su hija en 2009. Este año pensó en compartir esta tradición con sus fans a través de un video en el que ella interpreta “La llorona”.

“Cuando era niña no celebrábamos, me va a matar mi mamá, pero en realidad en casa de mis papás, como son sonorenses, pues allá no se acostumbra mucho el tema de las ofrendas, eso es más un tema de acá, de la zona del centro del país”, comenta la cantante.

“Yo creo que fue a raíz de que murió mi hija porque como que yo le ponía su altarcito. De hecho empezó mi mamá, que cuando murió mi hija ponía su foto, la foto de sus papás, abuelos y unas velitas. A partir de ahí fue que dije ‘¡yo también le voy a poner su altarcito!’”, comparte.

El tiempo ha pasado y ahora cada año, al recordar a su “pequeño ángel que la cuida desde el cielo”, el altar ha crecido. Incluye las fotos de otros seres queridos que se adelantaron en el camino, hay flores de cempasúchil, mucha luz, pero, sobre todo, comenta la integrante de OV7, está lleno de mucho amor y respeto.

“Antes no ponía un altar como tal pero ahora que nacieron mis hijos, me di cuenta que en la escuela, desde el kínder, había un día especial para ir y ver el altar que ponían. En el colegio en donde están actualmente ponen una ofrenda impresionante y dije: ‘Hay que fomentarlo, si lo están haciendo ellos, también yo’, así que lo hago más en grande”.

Con la ayuda de sus dos hijos decora la casa; dice que pueden pasar horas colgando adornitos conmemorativos y se ha convertido en un momento familiar tan importante que este año decidió compartirlo con sus seguidores.

Mediante una convocatoria en sus redes sociales pidió a sus seguidores que enviaran las fotos de sus seres queridos que fallecieron para que aparecieran en un video en el que interpreta una versión especial del tema “La Llorona”, canción popular mexicana de la región del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

“Soltamos muchas ideas para lo del Día de Muertos. A mi familia siempre le ha encantado el tema de las tradiciones mexicanas. Así que primero hicimos una dinámica, un video con las fotos que nos mandaron y lo musicalizamos. La respuesta fue tan grande de la gente que me mandaron mil comentarios y un montón de fotos. Entonces dije: ‘esto se merece que quede grabado, tanto para ellos porque están sus familiares que fallecieron y como para mí que es un recuerdo padre con mis fans”, expresa.

Ávila no pierde de vista que la conmemoración de este año es diferente para los mexicanos.

“Supongo que van a festejar a sus muertitos desde casa, no podrán ir al panteón; va a estar mucho más complicado, no van a salir a la calle, no podrán disfrazarse, es un año difícil. Pero creo que también todo se dio, todo está sucediendo de la manera que tenía que suceder en este mes y en este año que ha sido complejo para todos”, opina.

El video se podrá ver en todas las plataformas digitales hoy a partir de las 0:00 horas y Lidia Ávila espera que esa pequeña ofrenda pueda alivianar un poco el dolor de sus pérdidas a partir de recordar los momentos felices.

Sobre su propio duelo, cuenta: “Estuve triste, pero creo que todos hemos estados así al atravesar esta situación. Y en esta cuarentena hemos atravesado por todos los sentimientos; al principio, cuando estuvimos encerrados, fue complicado estar solo con la familia, sin ayuda”.

Este tiempo ha sido difícil pero no imposible, nos ha hecho crecer; yo le veo el lado positivo; esta época nos ha unido como familia. Estamos como muéganos, los niños nos preguntan si pueden dormir en nuestro cuarto, hemos estado súper pegados”.

Un ángel en el cielo



Lidia Ávila y Paulo Loria tuvieron a Sophia el 24 de marzo de 2019

- Noticia. Sophia nació con un mal congénito en los intestinos.

- Final. Estuvo en tratamiento seis meses hasta que falleció.

Dato

- 2 hijos tiene hoy Lidia Ávila, con su segundo marido, Issac de Hita. Se llaman Erik y Lidia.

Frase



