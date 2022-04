Laura Bozzo confiesa que está muy sorprendida porque pasan los años y los casos de violencia contra las mujeres siguen igual o peor, así lo contó en un video que compartió en sus redes sociales, donde confesó que no podía dormir porque seguía pensando en el caso de violencia que se transmitió en su programa "Que pase Laura", que se estrenó este lunes.

La conductora dijo que se sentía frustrada ante la situación de violencia contra las mujeresque sigue imperando donde quiera que va, pues parece que nada ha cambiado desde aquellos años que conducía en Perú "Laura en América" y ahora en México.

“¿Qué más tengo que hacer? Me siento como si hubiera fallado, como si todas las cosas que hubiéramos hecho durante tantos años desde Laura en América ¿de qué me sirvieron Señor? De nada… porque seguimos, seguimos y seguimos, yo recuerdo esas historias de Perú, veo las de aquí y todo es igual, igual, igual”, reflexionó.

Acostada en su cama y con un rostro sin maquillaje, Bozzo señaló que la violencia contra las mujeres se origina por la falta de educación y porque muchos padres siguen educando a sus hijos con los mismos patrones machistas de mierda.

“¿Y dónde se origina? No en la falta de leyes, no, se origina en la falta de educación, en que los padres, que deberían con su ejemplo educar, destruyen a sus hijas con esos mismos patrones machistas de mierda que no podemos quitarnos de la cabeza, de verdad”

A pesar del panorama tan complejo, Laura dijo que continuaría exponiendo este tipo de casos y ayudando a las mujeres que lo necesiten.

“A veces siento como frustración, querer hacer tanto y sentir que hago tan poco, pero vamos a seguir en la lucha", expresó.

En el estreno de su programa tuvo como invitado al influencer Kunno.





Laura Bozzo se reinventa

La conductora peruana, que este 2022 cumplirá 70 años, está dispuesta a actualizarse para seguir en la televisión, donde asegura, quiere permanecer hasta el día de su muerte.

Tras superar un problema legal con las autoridades mexicanas que la obligó a esconderse de la ley por tres meses, ahora regresa a la pantalla con una nueva versión del programa que la llevó a la fama: Laura en América.

El talk show que comenzó en su natal Perú tenía como objetivo que la conductora ayudara a distintas personas con problemáticas familiares. Ahora, en una nueva televisora, lo revivirá bajo el nombre de "Que pase Laura" y con un enfoque más moderno.

“La gente está aburrida de las mismas historias, lo que quieren es realidad y va a haber una conexión directa con influencers como Kunno y Lizbeth Rodríguez; me nutro mucho de los jóvenes”, aseguró Bozzo recientemente.

Laura estará apoyada por la productora Carolina Rangel y la investigadora Aída Montes, quien ha estado con ella desde el anterior programa en Unicable de Televisa. Ahora, en Imagen TV, dice que también estará en contacto con asociaciones feministas para hablar de temas como el feminicidio, la trata de personas y el abuso.



