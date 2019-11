"El irlandés", la esperada nueva cinta de Martin Scorsese, llega a Netflix hoy. La película, que supone el regreso del director de uno de los géneros que lo han hecho ser una estrella, el de gángsters, y en donde narra la extensa historia sobre el asesinato de Jimmy Hoffa en 1975, y esto suma un "mundo" de referencias cinéfilas y culturales que el propio cineasta ha repasado.

En una conversación del director con Spike Lee publicada por The Film Stage, el reputado cineasta señaló algunas de las obras fílmicas y literarias que han inspirado su último trabajo. Una lista que incluye a Jean-Pierre Melville, Luis Buñuel, Jacques Becker o Alfred Hitchcok, entre otros.

Aquí te dejamos las recomendaciones de Martin Scorsese antes de ver "El Irlandés"



JEAN-PIERRE MELVILLE

Scorsese citó en la entrevista dos trabajos del director francés: El confidente y Hasta el último aliento. "Es un mundo muy diferente, pero me gustaba este eufemismo", señaló. "El tono de la película tenía que se contemplativo y épico, pero esta épica tenía que ser íntima", explicó el director.

También lee: El controvertido método que rejuveneció a De Niro y Al Pacino en "The Irishman"

NO TOQUES LA PASTA (JACQUES BECKER)

Otra de las películas a las que hace referencia el cineasta es No toquéis la pasta, "una película de gángsters francesa muy famosa de los 50 con Jean Gabin", en palabras del propio Scorsese. "Cuando rodaba Casino [con Robert De Niro], me daba la sensación de que asumía la estatura que Gabin tenía en su mediana edad, con mucho poder pero también gran serenidad y frescura", señaló.

"No toquéis la pasta es similar [a El irlandés] en el sentido de que los gangsters son más viejos y terminan viéndose metidos en asuntos de los que no quieren saber nada. Es el mismo tono, pero además, me gusta el porte de Gabin, cómo se presentaba", continuó.

RIFIFI (JULES DASSIN)

"Usamos algo de la música armónica de No toquéis la pasta en la película, y Robbie Robertson imitó la armónica de este noir francés de los 50. Otra película que nos ayudó fue Rififi, de Jules Dassin", reconoció el director, que destacó que "muchas películas de esa época nos han llevado hasta donde estamos hoy".

También lee: Guillermo del Toro califica "The Irishman" como una "obra maestra"

LOS OLVIDADOS (LUIS BUÑUEL)

"He estado obsesionado con la cámara lenta desde que empecé a ver películas. Para mí, los sueños a cámara lenta de Los olvidados es algo que ha permanecido junto a mí desde entonces", expresó. "Me encanta cómo cambian las expresiones de las personas, el movimiento de la carne en sus brazos", señaló el director respecto a una de las joyas de Luis Buñuel.

PSICOSIS (ALFRED HITCHCOCK)

Otro de los clásicos cinematográficos de todos los tiempos también tiene su espacio en El irlandés. Y es que para su nueva película, según reconoció Scorsese, el tono Psicosis, ese sentimiento de incomodidad tras un hecho terrible, era el que quería para el filme.

El director hizo referencia a una escena concreta que especifica este estado emocional: "La secuencia de limpieza tras la escena de la ducha en Psicosis es maravillosa. Había algo acerca de los que vimos por primera vez aquello en un cine durante la semana del estreno, con todo el mundo gritando y, de repente, de vuelta al principio". "Acaba de matar a la protagonista de la película, y está limpiando. ¿Qué vemos? La naturaleza cotidiana de eso", explicó.

VIAJE AL FIN DE LA NOCHE (LOUIS-FERDINAND CÉLINE)

No sólo de películas vive Scorsese, que también citó en la entrevista la novela con la que debutó el escritor francés Louis-Ferdinand Céline en 1932. El director señaló un pasaje particular, al final del libro, antes de que el protagonista termine siendo asesinado por su propia pareja.

"Está hablando con su novia, y ella le dice '¿Qué te ha pasado?'. Él contesta: 'Lo que me ha pasado es que ha pasado toda una vida entera me ha pasado a mí', y, justo después, ella le dispara. Es un libro duro, feo. Lo que el protagonista dice me caló, creo que tiene razón. Toda una vida, algo que nunca podría explicar. Ahí es donde intentamos ir con la película", explicó Scorsese.





También lee: Mafia pura protagoniza primer tráiler de "The Irishman"

I HEARD YOU PAINT HOUSES (CHARLES BRANDT)

En esta lista, no podía faltar el propio libro de no-ficción que inspiró la nueva cinta del director. I Heard You Paint Houses: Frank "The Irishman" Sheeran and Closing the Case on Jimmy Hoffa es un libro publicado en 2004 por Charles Brandt que sigue la vida de Sheeran, matón al que da vida De Niro en el filme de Scorsese.

al