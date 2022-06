Las lesbianas buscan representación en el entretenimiento

Una escena en la película infantil “Lightyear” causó controversia mundial debido a que incluye un beso entre una pareja de mujeres, el primero entre personas del mismo sexo que la compañía Pixar incluye en una de sus cintas.



Según la productora Galyn Susman, el personaje de la comandante Alisha Hawthorne mantiene una relación “significativa” con otra mujer, Kiko, con quien se convierte en madre de un pequeño.



En entrevista con El UNIVERSAL, el pedagogo Christian Ble Reyes, especialista en evaluación del aprendizaje y perteneciente al equipo de expertos de la página “Pedagogía on post” explicó por qué es importante que los niños vean en la pantalla a personas pertenecientes a la comunidad LGBT+:

“No debería haber una restricción de edad para hablar de esto, la realidad es que lo que vemos en televisión existe, hay una representación de eso afuera. Si yo digo ‘esto no es apto para niños menores de 10 años’ no puedo asegurar que esos niños no van a ver algo de esa naturaleza en su día a día y no los puedo dejar sin saber, eso sería limitar o restringir cierto tipo de conocimiento”, señala.



En redes sociales, muchos usuarios destacaron la oportunidad que la cinta abrió para que las mujeres lesbianas tuvieran representatividad, y es que en la industria del cine son pocas las cintas con una trama en la que se habla de relaciones entre dos mujeres, es más común ver parejas de hombres, sobre todo en la televisión.



“Las lesbianas no existimos”, afirma la actriz Alejandra Ley. “No aparecemos en muchos de los espectros de la LGBT+, pues todo es G (gay) o todo es T (trans) y ahora todo es queer y las lesbianas estamos borradas”, señala Ley, quien aplaudió que le dieran un personaje lésbico en la serie “Se rentan cuartos”, en abril de 2021.



Algunas series animadas han planteado personajes lésbicos aunque sin mucho desarrollo, como el caso de Susan y Cheryl, madres de una pequeña que sólo aparecieron en un capítulo de la serie de comedia “Buena suerte, Charlie”, producida por Disney.

Logran protagonismo

Para la periodista deportiva Marion Reimers, fue en la serie “The L world” donde por primera vez se vio representada en la pantalla, en 2004. Se trata de una producción que retrata la vida, aventuras y desventuras de un grupo de mujeres lesbianas. En el título se coloca la letra "L" como abreviación de la palabra lesbian porque en países anglosajones se suele hacer referencia a las palabras que son, de alguna manera, “incómodas” (tabús) por su primera letra, para evitar decirlas.



“Finalmente había una serie donde las mujeres estábamos al centro y no era la experiencia homosexual de los hombres, sino de las mujeres”, dijo Marion en un panel sobre representación sexual presentado por HBO.

Ble Reyes apoya que se expongan en las series y películas todo tipo de identidades de género, con la finalidad de informar a las personas desde lo más temprano posible sobre realidades actuales.



“Si los niños de ahora tienen la facilidad de decir ‘alguna vez vi en una caricatura o un programa de televisión que había una familia homoparental’, si en un futuro se identifican ya tienen un referente. Esta inclusión se vuelve sana cuando se maneja de la manera adecuada, tampoco se trata de forzar, sino de hacerlo natural, que los niños lo vean como algo que existe y que tiene que haber respeto. Estas generaciones se van a enfrentar a conocer al compañero o compañera en la clase que seguramente tiene dos mamás o dos papás”, señala el pedagogo.



Además de “Lightyear”, estas otras producciones infantiles tienen personajes lésbicos:



Ruby y Sapphire, de “Steven Universe”

En 2018, la caricatura de Cartoon Network recibió un premio GLADD por su representación de la identidad de género y la sexualidad con la boda de Ruby y Sapphire.



Tía Holiday y Tía Lofty, de “My little pony”

Las cuidadoras de la pequeña pegaso Scootaloo son una pareja de lesbianas que aparecieron en un especial del mes del Orgullo LGBT+.



La princesa Grumosa y Marceline, de “Hora de aventura”

En el final de la serie durante 2018, sucedió un beso entre la princesa y la reina de los vampiros, un romance que muchos fans esperaban que culminara.