Las 10 primeras veces de George Harrison, el genio detrás de la guitarra

Durante la Beatlemanía, el punto más álgido de popularidad de la banda inglesa The Beatles, uno de sus integrantes, el guitarrista George Harrison fue nombrado “El Beatle callado”, por su carácter introspectivo y su poca participación en las conferencias de prensa que ofrecía la banda; lo que nadie sospechó es que detrás de aquella imagen se escondía un genio compositor.

La magia detrás de The Beatles no sólo estaba en el talento de John Lennon y Paul McCartney, los dos integrantes más destacados de la agrupación, Harrison es el autor de temas como “I need You”, “Taxman” y “Here comes the sun”, pero además fue el Beatle que más experimentó, siendo pionero en más de un logro musical.

Sus amigos cercanos aseguraron que lejos de la imagen que el mundo tenía de él, el multiinstrumentalista era muy social y propositivo. Con las canciones que compuso y fueron descartadas por la banda, Harrison emprendió su propio camino solista y se consolidó como una de las leyendas musicales a nivel mundial.

Hoy, a 19 años de su fallecimiento, estos son algunos logros de George Harrison en los que demostró su genialidad siendo un pionero:

En 1970 fue el primer Beatle en lanzar un disco en solitario titulado “All things must pass”, que se convirtió en uno de los álbumes de rock con más influencia.



Foto: Especial

Un año después fue pionero en los conciertos benéficos con el show “Ravi Shankar, The concert for Bangladesh”.

Para el lanzamiento de "All Things Must Pass" se crearon tres discos de vinilo, dos de ellos con material original y un tercero con improvisaciones musicales. Esta fue la primera publicación triple de un artista de rock.

A mediados de los 60, fue el primer Beatle en instalar su casa un estudio personal donde podía componer y trabajar en cualquier momento.

En septiembre de 1963 viajó a Estados Unidos por primera vez y antes que cualquiera de sus compañeros, para visitar a su hermana Louise, en Benton, Illinois. Un año después regresó con la banda.

Tras comprar un sitar (instrumento tradicional de la India), fue uno de los primeros músicos de la cultura pop en introducir el sonido de este instrumento en un álbum de estudio, lo hizo en la canción “Norwegian Wood”, del álbum "Rubber Soul".



Foto: Especial

En los 80 fue uno de los primeros en formar un “supergrupo” británico, conformado por cantantes que ya son solistas reconocidos o forman parte de bandas populares, en su caso fue con la agrupación “The traveling Wilburys”, con Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lyne y Roy Orbison.

"I Me Mine" fue el nombre de su autobiografía publicada en 1980, con la que se convirtió en el primer Beatle en escribir. En el libro habla de su personalidad y sus anécdotas propias, aunque sí incluye las de su etapa con The Beatles.

Tras los atentados del 11-S en Estados Unidos, fue protagonista de la primera portada dedicada a un personaje en la revista estadounidense “Time”. El artículo hablaba sobre su legado musical y vida.

Con la fundación de caridad Material World, que creó en 1973 patrocinó el Festival de Música India de Ravi Shankar, que fue el primer festival de música clásica india en Europa.

Para celebrar el 59 aniversario del lanzamiento de su obra maestra, el álbum “All things must pass”, en 2021 se lanzará una nueva versión del tema que le dio nombre al disco y el clásico “My sweet Lord”, según anunció recientemente el único hijo de Harrison, Dhani.

