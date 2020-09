“Sólo abandonas tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte”, decía Jayro Bustamante, el Presidente de la Sección Horizontes Latinos antes de otorgar el Premio Horizontes a la cinta de Fernanda Valadez, "Sin señas particulares" que narra la historia de Magdalena, el personaje interpretado por la actriz Mercedes Hernández, que emprende una travesía en busca de su hijo, desaparecido en su camino a la frontera con Estados Unidos. Al recibir el galardón, la directora mexicana aprovechó para agradecer a todo su equipo que no pudo estar presente en el certamen debido a la emergencia sanitaria. También recordó a los familiares de los desaparecidos en México a los que se refirió como, “nuestra luz en un entorno tan oscuro”.

El proyecto de Valadez ganó el año pasado en este mismo festival el Premio de la Industria Cine en Construcción dedicado a apoyar proyectos para su desarrollo y post producción con lo cual para la mexicana fue un orgullo ver este esfuerzo consumado un año después en el festival que tanto la apoyó.

Además del Premio Horizontes, "Sin señas particulares" recibió el premio de Cooperación española, que es el premio que se le da a la película iberoamericana que mejor contribuya al desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Y este premio se le otorgó al filme de la guanajuatense Fernanda Valadez porque visibiliza a través de la mirada de una madre el derecho a saber y a pedir justicia por su hijo desaparecido. Y porque también transmite la esperanza de conseguir sociedades más justas. Fernanda Valadez dijo al recibir el premio que estaba muy sorprendida y emocionada y añadió, “vengo como una emisaria de todos los que no pudieron estar aquí por todas las circunstancias especiales sanitarias que hay actualmente en el mundo pero sobre todo, y sin querer ser pretenciosa, de las personas a las que está dedicada esta película que son los migrantes, los migrantes mexicanos pero también los de todo el mundo que atraviesan fronteras en busca de una vida mejor y muchos de ellos que mueren o desaparecen en esa búsqueda. Esas fronteras deben ser rotas en busca de sociedades más justas”, decía.

Para Valadez, “el cine tiene la posibilidad de ser un pequeño granito de arena en conversaciones importantes y urgentes de nuestras sociedades”, afirmó la directora para la que su película es una respuesta a una realidad que no cambia y que empeora. Ella está convencida de que la inmigración y la violencia siguen siendo temas urgentes y que por eso no pueden dejar de verse, hablar de ellos y ponerlos en la mesa de discusión.

Por su parte, Michel Franco, quien formó parte del Jurado Oficial, anunció el premio a Mejor dirección para la cinta "Beginning" de la directora georgiana Dea Kulumbegashvili. El Gran Premio del Jurado se lo llevó el filme producido por Johnny Depp "Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan". Los cuatro actores de Druk, de Thomas Vinterberg, se hicieron con el de Mejor interpretación: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe.

Y la Concha de Oro, el máximo galardón fue para "Beginning", un filme que habla de cómo en un tranquilo pueblo de provincias, una comunidad de Testigos de Jehová es atacada por un grupo extremista y de cómo en pleno conflicto, el mundo de Yana, la esposa del líder de la comunidad, se desmorona lentamente.

