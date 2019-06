La escena eliminada de "Game of Thrones" que traumatizó a Lena Headey

Si algo han dejado claro las ocho temporadas de "Game of Thrones", aparte de que el fandom nunca está contento del todo, es que el público no tiene miedo a ver escenas violentas, salvajes y brutalmente emocionales con sus personajes favoritos. Pero claro, tras esos personajes hay intérpretes reales, que a veces tienen que pasar auténticos malos ratos.

En el caso de Lena Headey, hubo una secuencia en concreto de su personaje Cersei Lannister que la dejó especialmente tocada. La escena en cuestión no llegó a emitirse en la serie, pero de haberlo hecho habría cambiado bastante la perspectiva que el público tenía de la taimada Cersei.

Durante la Munich Comic Con, Headey reveló que llegó a filmar una secuencia de la 7ª temporada en la que Cersei sufría un aborto involuntario. "Filmamos una escena en la temporda 7 que no llegó a aparecer, en la que Cersei perdía a su bebé y era traumático", explicó en el evento.

"Pero era un gran momento para Cersei. Aunque nunca llegó a emitirse me encantó rodarlo porque pensé en cómo habría servido. Ella habría sido muy diferente" añadió sobre las auténticas motivaciones de su personaje, que no son otras que la supervivencia de sus hijos.

La escena en cuestión se corresponde con el momento de la 7ª Temporada en la que Cersei confiesa a Jaime que está embarazada, pero decide traicionar su palabra al no ayudar a combatir a los Caminantes Blancos. Esto provoca el abandono de Jaime y, en última escala, la brutal masacre de Desembarco del Rey.

Los fans llegaron a preguntarse si realmente Cersei estaba embarazada o era sólo otra de sus tácticas de manipulación.

Sin embargo, si la escena del aborto se hubiese dejado habría confirmado gran parte del carácter del personaje, dando incluso más emotividad a la muerte del personaje en brazos de su amado Jaime, un momento con el que la actriz ha confesado no estar del todo orgullosa.

"Escucha, yo también invertí tiempo como espectador y tengo mis personajes favoritos", dijo en una entrevista con The Guardian. "Y tengo mis propias quejas. Pero todavía no me he sentado borracha con Weiss y Benioff para comentarlas", antes de añadir que "quería una muerte mejor".

"Obviamente sueñas con tu muerte", continuó. "Podrías irte de cualquier manera de ésta serie. Así que estaba un poco destrozada. Pero creo que no pudieron haber complacido a todos. Sin importar lo que hicieran, creo que era inevitable la caída desde la gran subida".

