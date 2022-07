Ante las recientes declaraciones de Rubí, quien dijo que ya no puede con tanta crítica fuerte por parte de los jueces de "La Academia", el comunicador Horacio Villalobos señaló que él no quiere ser el culpable si la alumna decidiera salir voluntariamente de este reality musical.



“Yo no quiero ser el causante o culpable si ella abandona La Academia porque son muchos factores los que influyen, el encierro, la presión, las galas, todo eso, yo le ofrezco una disculpa de corazón, como se la ofrecí en redes sociales”, declaró.



En entrevista con El Universal aclaró que todas las críticas que le hace tanto a Rubí como a los demás participantes del programa son únicamente hacia su trabajo vocal en el escenario y en ningún momento ha sido algo personal.



Durante el concierto 11 de "La Academia", Villalobos emitió una crítica a Rubí en la que dijo que los mexicanos están acostumbrados a apoyar a los perdedores, lo cual desestabilizó emocionalmente a la participante.



“No lo hice de manera personal, lo que pasa es que le falta a esta chica en el canto, ella también está incluida en la disculpa que ofrezco y lo reiteraré el sábado, que le ofrezco una disculpa si es que la ofendí, pero no, yo lo que siempre me he referido es al canto, igual que todos mis compañeros”.

El también conductor de "Venga la Alegría" señaló que como Rubí ha demostrado que tiene tanto tesón y disciplina, le aconseja que continúe porque por más que le digan que “no, no, no, no”, uno tiene que decir que “sí, sí, sí, sí” y tiene que seguir adelante a pesar de las circunstancias.



“Si por esta pequeña tormenta va a deponer las armas, pues entonces no tiene la madera para seguir en el mundo del espectáculo porque La Academia es ¡nada! Junto a lo que te enfrentas en el mundo del espectáculo”, consideró.



Explicó que a muchos alumnos que entran al programa les pasa que hay un momento en el que quieren huir, pero después entran en razón y se quieren quedar.



“Las críticas son las críticas, ¿qué vamos a hacer al respecto? Los alumnos que entran en La Academia saben a lo que se atienden”, dijo quien espera regresar al teatro a finales del año.

Respecto al mencionado tema que causó polémica en el que dijo que en México se da que les gusten los perdedores como el "Chapulín Colorado" y "Cantinflas", aclaró que en ningún momento se refirió a los actores mexicanos, sino a sus personajes.

“No hablaba ni de Roberto Gómez Bolaños, ni de Mario Moreno ‘Cantinflas’, hablaba de los personajes. Son ídolos populares cuyas vidas en la ficción siempre eran el ‘underdog’, como se dice en inglés, por eso los puse como ejemplo”.



“Yo me refería que siempre en los realities shows somos proclives a apoyar al rival más débil. En todos los realities empatizamos con el que tiene menos posibilidades de ganar y es lo que ha pasado con esta chica”.



Señaló que a veces pasa que cuando uno dice una cosa y se entiende otra, lo cual provoca frustración de que el mensaje no llegó como se esperaba, como pasó en días recientes en que recibió miles de insultos por Twitter.



Lo que más ha aprendido Horacio de participar en el programa es a tratar a las nuevas generaciones que piensa son más vulnerables que antes.



“Es difícil para las nuevas generaciones el rigor de una escuela de alto rendimiento, pero en el caso de Rubí yo nunca intenté ofenderla, lo único que traté es de decirle que tenía que mejorar para poder estar al nivel de sus compañeros, eso es todo”.



Rubí se queja de los comentarios de Villalobos

Dentro de la casa de "La Academia" Rubí se quejó con sus compañeros de las fuertes críticas que le han hecho los jueces, pero sobre todo Horacio Villalobos, opinó que hay comentarios que no van al caso, que son muy hirientes y que no tienen nada que ver con la forma de cantar.



“Como lo que dijo Horacio que yo era una perdedora, o sea ¿qué pedo? Yo me saqué de onda, siento que son comentarios innecesarios. ¿En qué me ayuda que me digan que soy una perdedora? ¿En qué me va a ayudar? ¿Qué de constructivo le encuentras tú a eso? Yo no y no sólo eso, también comentarios anteriores que no tienen nada que ver con el canto”.



La quinceañera más famosa de México piensa que tal vez las críticas son estrategia de los jueces.



“Sobre todo por parte de Horacio, es algo muy personal que tiene conmigo, a veces siento que Horacio no mide sus palabras y más conmigo que es a la que más han atacado y lo han hecho horrible, entiéndanme, ya no puedo”.

