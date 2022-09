Karely Ruiz: la extraña parte de su cuerpo que sus fans quieren ver en fotos

Karely Ruiz no es solo una famosa influencer, también es conocida por su participación en “OnlyFans”. La plataforma de contenido para adultos suma cada vez más suscriptores que se muestran interesados en querer conocerla más de cerca. Es que hay una parte de su cuerpo que mueren por ver, aunque sea solo en fotos.

Su belleza ha llevado a que Karely Ruiz pronto se convierta en una de las mexicanas mejores pagas de la app. Incluso, en una entrevista reciente se animó a confesar que tiene cerca de 10 mil seguidores en la plataforma. Aproximadamente cada uno de ellos desembolsa 16 dólares mensuales por ver sus fotos.



Karely Ruiz es una de las mujeres mejores pagas en OnlyFans. Foto: Instagram @_karely.ruiz_

Al compás del crecimiento de su popularidad en “OnlyFans” también aumentan los pedidos particulares de los followers de Ruiz. Si bien ella aclara que no hace desnudos totales, como sí varias de las jóvenes que integran la comunidad de adultos, al parecer esto no sería un impedimento para que los suscritores pidan más imágenes de ella.

¿Cuál es la parte extraña del cuerpo de Karely Ruiz que piden?

Karely Ruiz explicó que muy por el contrario de lo que muchos creen no suelen pedirle desnudos. Incluso sus topples suelen ser de los más sutiles de la plataforma y sus colaboraciones no son explícitas. Es más, sostuvo que cuando le toca fotografiarse con otras mujeres siempre procuran mantener “sana distancia”. En definitiva trata de que ser una de las caras visibles de una app para adultos no se transforme en cualquier cosa.



A Karely Ruiz le piden fotos de axilas, rodillas y pies en OnlyFans. Foto: Instagram @_karely.ruiz_

La mexicana más famosa de “OnlyFans” reveló que, aunque nos parezca raro una de las fotos que más le piden son las de sus axilas y rodillas. Asimismo, aseguró que estas dos partes de su cuerpo no son las más extrañas que le hayan pedido fotografiar. Hay suscriptores que han suplicado por imágenes de sus pies.