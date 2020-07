Kanye West se postula para presidente de Estados Unidos

El rapero estadounidense Kanye West anunció por medio de sus redes sociales que se postula a la Presidencia de Estados Unidos.

El esposo de Kim Kardashian publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que pide confiar en Dios y unificar la visión de los estadounidenses.

"Ahora debemos realizar la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de los Estados Unidos! #2020VISION", publicó West.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020