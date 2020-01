Uno de los actores más populares de la serie "Grey´s Anatomy" anunció que abandona la ficción en la presente temporada. Luego de quince años en la piel del doctor Alex Karev, el intérprete Justin Chambers se despide de su personaje y del drama que durante tantos años lo acompañó a lo largo de su carrera. Chambers era una de las pocas estrellas originales que seguían en la historia desde su primer episodio.

En un comunicado oficial, Justin se refirió a su partida y compartió con sus fans el sabor agridulce que le deja el abandonar al doctor Karev: "Nunca es un buen momento para decirle adiós a una serie y a un personaje que marcaron tanto mi vida a lo largo de los últimos quince años. Desde hace algún tiempo, sin embargo, busco diversificar mis personajes y las opciones concernientes a mi carrera. Pero ahora, pisando los cincuenta años y sintiéndome bendecido con mi extraordinaria esposa y con cinco hijos maravillosos, creo que llegó ese momento".

En su texto, el intérprete continúa: "Ahora que me marcho de Grey´s Anatomy no quiero dejar de agradecerle a la familia de ABC, a Shonda Rhimes, y a mis compañeros de elenco desde el comienzo, Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens, y al resto del maravilloso equipo técnico y al elenco, del pasado y del presente. Y desde luego, también agradecerle a los fans por este extraordinario recorrido".

De esa forma, la longeva serie se enfrenta nuevamente a una partida y a la necesidad de renovarse para no perder espectadores en el camino. Desde hace varios años los rumores sobre el posible final de la historia no cesan, a medida que Ellen Pompeo, protagonista de la trama, dice que de momento no está interesada en abandonar el barco.

Grey´s Anatomy ya tiene confirmada una temporada número 17, y según reveló la presidenta de ABC, Karey Burke, en una entrevista para el sitio Deadline, en buena medida la vida de la serie depende enteramente de los planes de su estrella principal: "Espero que la próxima temporada no sea la última. Grey´s Anatomy vivirá la medida en la que Ellen siga interesada en interpretar a Meredith Grey".

