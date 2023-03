Jacky Bracamontes: 3 claves para un cuerpo de acero después de los 40

Los años no parecen pasar para Jacky Bracamontes, ya que la “Miss México 2001” se ve igual que hace más de veinte años. La conductora no solo no envejece, sino que cada vez se la ve más rejuvenecida.

Leer más: Jacky Bracamontes enseñó cómo decoró su hogar junto a sus hijas por Halloween

A través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde Bracamontes acumula más de 8.2 millones de seguidores, la actriz ha compartido sus tips para cuidar la figura, mantener el peso y lucir una piel radiante. Una de las claves para este objetivo es llevar a cabo una alimentación saludable.

Leer más: Así fue la historia de amor entre William Levy y Jacqueline Bracamontes hace 13 años

Tener una alimentación saludable implica que esta ingesta sea balanceada e incluya todos los grupos de alimentos que son necesarios para mantener la energía del cuerpo y el funcionamiento del metabolismo acelerado. Además, en este punto, es importante la ingesta de agua para lucir una piel más hidratada.



Otras de las claves de la histriónica de 43 años es un tratamiento estético, que lo realiza en un centro especializado en estas prácticas en Miami. Fue así como, a través de las historias de Instagram, Jacqueline compartió imágenes del método que le aplican mientras está recostada en una camilla. La encargada de hacerlo es la esteticista Danis Altamar y el procedimiento consiste en pasarle una máquina denominada “Multishape” sobre su zona abdominal.



El procedimiento se traduce en la cavitación, que consiste en ultrasonido de baja frecuencia y radiofrecuencia, que facilita la estimulación y producción de colágeno y favorece el drenaje linfático. Pero además, la esteticista le coloca otro aparato que tonifica el abdomen a través de electrodos.



El tratamiento estético consta de cavitación y electrodos. Fuente: Instagram @jackybrv

Finalmente, el tercer factor para mantener su silueta es la práctica de actividad física de cualquier tipo. Hacer ejercicio es otro de los pilares fundamentales de la ganadora de “Nuestra Belleza México” de la edición 2000, para mantener su peso y quemar calorías.