¡It's time! Mariah Carey anuncia fechas de su gira navideña 2023

La Navidad, una de las festividades más populares del año, se acerca, aunque antes debemos transitar por la temporada otoñal, con sus calabazas, calaveras y festividades como Halloween y el Día de los Muertos.

No obstante, la renombrada artista estadounidense Mariah Carey, la voz detrás del exitoso tema "All I Want for Christmas Is You", quien ha consolidado su posición como una de las artistas con mayores ventas en todo el mundo, ha anunciado que ¡es hora! Pues dio a conocer su gira navideña 2023.

La icónica canción, extraída de su álbum "Merry Christmas", lanzado en 1994, logró ingresar al top 10 por primera vez en diciembre de 2017, y repitió este logro en 2018, 2019, 2020 y 2021.

En cuanto a la cantidad de reproducciones, esta atrajo a 41,4 millones de oyentes y vendió 11,000 descargas en los Estados Unidos en la semana del 9 al 15 de diciembre de 2022, según informó "Luminate". Para coronar sus éxitos, la pegajosa melodía lideró la lista del Billboard Hot 100 en la décima semana de diciembre del año pasado.

¿Qué ciudades visitará Mariah Carey con su gira?

La gira de Mariah Carey, denominada "Merry Christmas One and All", regresa a la escena en 13 ciudades de Norteamérica.

Según lo anunciado en su perfil de Instagram, dará inicio el próximo 15 de noviembre en Highland, CA, y culminará el 17 de diciembre en Nueva York. La artista compartió la emocionante noticia con una foto en la que luce un atuendo característico de la época navideña y una sonrisa radiante, lo que generó la celebración de muchos de sus seguidores en la plataforma.

Los lujosos regalos que recibe Mariah Carey en Navidad

Si bien en "All I Want for Christmas Is You", Carey menciona que no pide mucho durante la temporada navideña, en realidad su esposo Nick Cannon ignoró sus deseos. En la Navidad de 2011, el cantante le regaló un lujoso Rolls Royce Phantom valorado en $400 mil dólares, justo antes de dar la bienvenida a sus dos gemelos. La reacción de Carey ante este impresionante gesto de su amado fue de asombro, y lo compartió en un tuit: "Aún estoy superando mi regalo de Navidad de @NickCannon. Matrícula: mamá MC".

Además, añadió que el modesto automóvil también estaba personalizado. Hasta el año pasado, cada uno de esos modelos se estima en 28 millones de dólares.

*Con información de "Billboard".

