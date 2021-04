Iñárritu los hace sufrir

Climas extremos es lo que han vivido los actores y equipo técnico de la película de Alejadro González Iñarritu en San Luis Potosí. El desierto ha sido la sede nocturna del rodaje en el que cerca de 300 extras han participado en esta semana. La temperatura ha oscilado entre los 27 y 12 grados centígrados, pero integrantes de la producción nos cuentan que están felices por la experiencia, incluso a pesar de lo detallista que es el realizador, quien repite escena tantas veces sea necesario.

El arte de copiar un cartel

Puede ser concidiencia, pero el póster de la cinta "No", porque me enamoro, que protagoniza Sofia de Llaca y de próximo estreno, es muy similar al de "No sé si cortarme las venas o dejármelas largas", película de 2013. Mucho se ha criticado en cintas nacionales que los pósters se repiten en su composición, lo que hace suponer un ahorro. Anteriormente fue con "Loco por ti", con Jaime Camil y la versión nacional de "Como si fuera la primera vez", con Vadhir Derbez.





¿Y dónde están los camiones?

En los Estudios Churubusco existe un árbol de la vida cinematográfica impresa en un muro. Mientras en el tronco se lee Productor y Director, en las ramas se van diversificando las distintas áreas que trabajan en la realización de una película, pero falta un sector, lo cual ha causado cierto escozor entre quienes trabajan ahí: la transportación. Y tienen razón, porque sin las camionetas disponibles a toda hora, una cinta simple y sencillamente no se lograría.