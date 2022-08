Hoy es el día de Spider-man, ¿Por qué se celebra?

Cada primero de agosto, los fanáticos de uno de los superhéroes más distinguidos de Marvel Cómics, Spider-man, celebran al arácnido a pesar de no ser este el día de su creación y mucho menos su primera aparición, pero ¿a qué se deba que hoy se conmemore el legado de Peter Parker? Aquí te contamos el origen de la fecha.

Peter Parker, aquel hombre detrás del traje de Spider-man, paso del trazo a convertirse en un personaje de cómic, por primera vez, el 10 de agosto de 1962 en la decimoquinta y última edición de la colección de cómicos "Amazing Fantasy" (creado por Stan Lee) de Marvel Cómics, pertenecientes a la edad de plata de las tiras comicas.

El éxito fue tal que su creador decidió darle su propio cómic al superhéroe con la colección "The Amazing Spider-man", que comenzó a ser comercializada en 1963.

En un principio el boceto mostraba a un Spide-rman sumamente musculoso, pero finalmente se decidió optar por el diseño del artista gráfico Steve Ditko, con un diseño menos musculoso que el Capitán América y detrás de un traje enigmático.

Fue así como nació Peter Parker, nombre que encantó al público, y personaje que innovó la personalidad de los héroes de la época, quienes casi siempre relegaba al papel secundario a los adolescentes, que en este caso tomaron protagonismo con Peter como su precursor.

El cómic se convirtió en uno de los más vendidos y más duraderos de la franquicia Marvel, realizado de 1963 hasta 1998. A partir del año 2002, bajo la dirección de San Raimi el héroe arácnido fue adaptado a la pantalla grande e interpretado por Tobey Maguire, quien hasta ahora sigue siendo el Spider-man más querido del séptimo arte por los fans.



Foto: AP

Posteriormente, (en 2012 y 2014) Andrew Garfield dió vida a lo que para los fans sería una adaptación mucho más fidedigna al cómic original de Spider-man en la pantalla grande, con un Peter Parker inseguro sin el traje, pero excéntrico bajo la máscara, carácter que para muchos no logró Tobey en la primera trilogía del hombre araña.

Para 2017, la exigencia de los fans de incluir en la filmografía de los vengadores al superhéroe icónico se volvió realidad y vio su primera adaptación con Tom Holland, a cargo de la interpretación de Spider-man en "Spider-man: de regreso a casa", dirigida por Jon Watts.

Por si fuera poco, el multiverso del arácnido no tuvo límites y el año pasado se vivió la entrega de una de las más nostalgias películas de Marvel con "Spider-man: No way home" dónde los tres hombre araña del cine aparecieron juntos a cuadro.

Para ver todas estas películas y celebrar todo el mes al hombre araña te dejamos la lista de dónde puedes ver cada una de las entregas.

Spiderman l (2002) HBO Max, director Sam Raimi

Spiderman ll (2004) HBO Max, director Sam Raimi

Spiderman lll (2007) Netflix, director Sam Raimi

The Amazing Spiderman l (2012) HBO Max, Director Marc Webb

The Amazing Spiderman ll: La venganza de Electro (2014) Netflix, director Marc Webb.

Spider-Man: De regreso a casa (2017) Netflix, director Jon Watts.

Spider-Man: Lejos de casa (2019) Netflix, director Jon Watts.

Spider-Man: Sin camino a casa (2021) HBO Max, director Jon Watts

