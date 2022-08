Hijos de Britney Spears apoyan a su abuelo: Las declaraciones de Kevin Federline y su abogado

El abogado de Kevin Federline, Mark Vincent Kaplan, habló recientemente de la postura del nuevo esposo de Britney Spears, Sam Asghari, quien ha lanzado severas críticas en contra de la decisión de K-Fed de hablar públicamente de la relación actual entre “la princesa del pop” y sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James, quienes asegura quieren a su abuelo de vuelta en sus vidas.

“TMZ” entrevistó al abogado de Federline, luego de que el esposo de Britney publicara una serie de comentarios en contra de Kevin, en los que señala que es un hombre que no trabaja y que vive de la manutención infantil que Britney subsidia.

A este respecto, Vincent Kaplan dijo que Asghari no tiene ni idea de lo que está hablando, pues tanto Federline, como su actual esposa, Victoria Prince, “trabajan las 24 horas del día, siete días a la semana" para mantener la casa que comparten con Sean Preston (16 años) y Jayden James (15 años), así como con los pequeños Jordan (11 años) y Peyton Marie (7 años), producto de su matrimonio.

Lee también: Pepe Aguilar rompe el silencio sobre la relación de su hija Ángela y Gussy Lau: “Sí me dolió”

Otro de los asuntos que abordó el abogado del exbailarín fue sobre Jamie Spears, el abuelo de los hijos de Federline. Mark aseguró que Sean Preston y Jayden James lo extrañan. Estas declaraciones coinciden con la entrevista que Kevin concedió a “Daily Mail” el fin de semana, donde decía que si sus hijos decidieran dar una segunda oportunidad a Jamie, él lo aceptaría: “No tengo ningún resentimiento hacia él. La gente comete errores”, expuso.

Cabe destacar que, en 2019, K-Fed consiguió una orden de restricción en contra de Jamie Spears por un altercado que tuvo con su hijo mayor, Sean Preston.

Federline ha asegurado que sus hijos aman a Britney, pero que han tomado la decisión de no verla; la última vez que se encontraron, de acuerdo con las declaraciones de su padre, fue hace cinco meses, ya que se sienten desconcertados con respecto a las publicaciones que su madre realiza en redes sociales. Y aunque el ex de Brit ha asegurado que en su casa no se habla mal de la cantante, publicó un video donde Spears discute con sus hijos.

Asghari, el nuevo compañero de Britney, también habló de este tema e indicó que los hijos de Spears crecerán y se darán cuenta que la forma de actuar de su madre es inofensiva. “(Es) una expresión de la libertad recién descubierta. No hay nada de lo que avergonzarse, solo muchas cosas de las que estar orgulloso".

Ante estas declaraciones, Kevin Federline consideró que es comprensible que Sam tomé partido por Britney, ya que es su nuevo esposo y no se pondrá en contra de ella.

Lee también: Hija de Olivia Newton-John habla sobre la partida de su madre: "Ahora está libre y sin dolor"

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc