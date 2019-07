Hablan de mexicanos "Sin miedo a la verdad"

[email protected]

El lunes por la noche, el elenco de la serie Sin miedo a la verdad celebró al doble, ya que además de estrenar su segunda temporada, la empresa les pidió extenderla por cuatro episodios más, así que de 20 pasa a 24, algo que encanta a su productor Rubén Galindo.

“Televisa hizo un análisis de su parrilla de programación, vio los primeros capítulos y me pidieron que los extendamos cuatro días más, quise desmayarme pero haciendo un análisis con el equipo de guión, nos dimos cuenta que teníamos grandes cosas qué contar, los problemas de Manu crecerán en esos últimos capítulos”, indicó Galindo.

Así, la historia terminaría en jueves. El productor también agregó que parte del éxito de la serie se debe a que representa a los mexicanos.

“Las estrellas somos los mexicanos, porque estamos escribiendo los problemas que se ven aquí y esta capacidad de resistir, de no doblegarnos y de seguir adelante es lo que hace grande a Sin miedo a la verdad. A los mexicanos nos gusta trabajar y luchar, no nos gusta que nos regalen las cosas”.

Agregó que el amor, las relaciones personales del protagonista y los problemas marcarán esta historia.

El actor y cantante Chao también estará en esta temporada, pero del lado de los villanos.

“Se supone que hay un lado oculto que maneja los hilos de poder, de la política, allí entra mi personaje. Durante toda la temporada vamos a estar ocultos en las sombras, nadie sabrá quiénes somos, se terminará la segunda temporada y la gente que ponga mucha atención podrá adivinar quién es mi personaje, si no, sólo verán a un enmascarado que es jefe de la mafia del poder”, señaló.

El protagonista, Álex Perea, aplaudió estar en un proyecto que utiliza elementos del cine y que es diverso en cuanto a sus protagonistas.

“Estoy muy contento de que por fin se estrene esta segunda temporada después de tanto trabajo, si te soy sincero no me esperaba toda la evolución que ha tenido esta serie, para mí ha sido muy importante, ha sido de los personajes más importantes que he tenido, un parteaguas para mi carrera”.

Está feliz de ser la prueba de que los estereotipos en televisión están cambiando.

“Creo que incluso el público va pidiendo cosas diferentes y no quiere decir que por estar muy alto o fuerte seas un mal actor. Me gusta que sucedan este tipo de cosas, que no sea yo el estereotipo de las telenovelas, esta es una serie que se asemeja mucho más a la realidad, no son todos bonitos y todas bonitas”, enfatizó.

Fermín Martínez, Ligia Uriarte, Ana Cristina Rubio, Tania Niebla, Paco de la Fuente y Jackie Sauza son algunos de los actores que integran el elenco.

Previo a la proyección, Galindo agradeció a toda la gente que ha hecho posible esta segunda temporada.