Guns N’ Roses vuelve a México

[email protected]

La banda de rock estadounidense Guns N’ Roses regresa a México, pero en esta ocasión sólo se presentarán en Guadalajara y Tijuana, omitiendo la Ciudad de México, como parte de su gira Not in this life.

El grupo formado en 1985, en la ciudad de Los Ángeles, California, tras la salida de Slash y Duff McKagan, regresa con la alineación original después de 23 años sin tocar juntos.

Fue en 2016 que oficialmente se reunió el grupo en su presentación durante el festival Coachella, iniciando así su gira Not in this life, que hasta la fecha ha reunido más de 550 millones de dólares en taquilla, siendo una de las más recaudadoras de la historia.

Además, la mítica banda de rock estadounidense encabezará la lista de más de un centenar de artistas que celebrarán en marzo del próximo año el aniversario 10 del arribo a Chile del festival Lollapalooza, informó la producción del evento.

La productora Lotus, a cargo del festival desde su llegada a Chile en 2011, promete una “celebración en grande” y para ello, convocó al conjunto que por más de 30 años ha sido una de las principales representantes del rock.

La agrupación con más de tres décadas de trayectoria artística, ha tenido diversos éxitos en su haber cómo, “Sweet child o’ mine”, “November rain”, “Don’t cry”, “Welcome to the jungle”, “Paradise city”, “Civil war”, entre muchos más.

Guns N’ Roses ingresó al salón de la fama del Rock en 2012, después de 12 álbumes de estudio. Con información de AFP