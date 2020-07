Grupo Pesado planea autoconciertos

Desde su natal Monterrey, los integrantes del Grupo Pesado esperan pacientes que la cuarentena termine.

Para ellos seguir produciendo música es imprescindible, por lo que no han parado, recientemente estrenaron el tema “Le di” y ya han recibido propuestas para hacer auto conciertos.

“Aquí en Nuevo León tuvimos dos ofertas, una fue en el estacionamiento de la Arena Monterrey, otra en un lugar de Santiago, un jardín muy hermoso, pero no han dado permiso las autoridades al cien por ciento, se pretende que en septiembre inicien los conciertos y en octubre esté Pesado ahí”, afirmó Pepe Elizondo, fundador del grupo.

Los Tigres del Norte y Ramón Ayala son algunos de los exponentes con quienes ya tenían planeada una gira antes de que se declarara la pandemia.

Ahora su esperanza es no dejar caer los contratos que ya tenían firmados desde el año pasado.

“En línea ya tenemos contratos como el grito de Independencia, se está negociando para hacerlo para la gente del municipio que nos contrató, ellos quieren escuchar a Pesado, igual las posadas que teníamos ya firmadas para los trabajadores, tratar de hacerlos, pero primero es que nos den luz verde y obedecer las órdenes de Secretaría de Salud”, dijo Elizondo.

Además de su público de antaño, han notado que ahora los siguen jóvenes desde 15 años. Con las redes sociales han buscado seguir vigentes y en contacto con todos y aunque ya han hecho transmisiones en vivo, todavía no entran a los conciertos con costo.

“Nos hemos enterado que algunos hermanos han hecho conciertos donde venden un espacio dentro de la transmisión, no es una mala idea, no hemos platicado con ellos a ver si es rentable y, si lo es, no incurrimos en ningún delito para tratar de obtener un ingreso porque ahorita sin trabajo se saca de los ahorros, nosotros no queremos, pero creo que sí tendremos que ver la manera de generar un ingreso porque esta pandemia no sabemos cuándo acabe”, afirmó Beto Zapata vocalista.