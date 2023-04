Georgina Rodríguez ha conquistado el corazón de todos los usuarios de las redes sociales con su enternecedora historia de vida y su belleza impactante. La joven de 29 años se hizo conocida por ser la esposa de Cristiano Ronaldo pero con el correr del tiempo fue haciendo su propia carrera en el mundo de la moda y la televisión. Su última incursión fue a través del reality de su vida en la que cuenta parte de su niñez, la historia de amor con el futbolista y cómo es su vida actual llena de lujos.

Además, Georgina Rodríguez marca tendencia en las redes sociales con su fabuloso estilismo que se luce a la perfección porque tiene unas curvas envidiables y parece que todo le queda perfecto. En los últimos días, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una foto en la que se la ve con unos coquetos leggins blancos.

Georgina Rodríguez y sus leggins blancos (Fuente Instagram @georginagio)

“Día de rodaje”, escribió junto a la foto Georgina Rodríguez y los comentarios no tardaron en llegar. “No hay más guapa que tú”, “belleza de mujer”, “Desde el día en que te vimos, vimos las estrellas de la tarde”, “Preciosa”, “Hermosa”, “Divina”, “Te amo”, “Mi Jesusa sería de infarto”, “Eres muy linda y sexy”, “Eres la jefa y la patrona”, “Eres tan hermosa Georgina nunca había visto una chica tan hermosa eres tan caliente un sexi enserio que eres no se que magia has hecho dios bendiga dulce una hermosa madre Cristiano Que afortunada ella La novia es tan hermosa. ¡Me derretí después de verte!”, fueron algunas de las cálidas palabras que le dejaron sus seguidores junto al carrete de imágenes.

Quién es Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez tiene 29 años. Es modelo y empresaria. Nació en Argentina pero vivió toda su vida en la zona norte de España. Su padre es argentino y su madre, española. En 2016, se hizo conocida en el mundo por ser la novia de Cristiano Ronaldo.

Con ese salto de fama llegaron contratos y participó en reportajes, revistas de moda y programas de televisión. Su último programa es “Soy Georgina”, un reality de su vida.