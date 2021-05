Monica dirige la cooperadora del colegio de sus hijos; Chandler es escritor de comedias; Rachel creo una marca de indumentaria y sigue viviendo en Nueva York; Joey abrió un negocio de sandwiches y se los comió todos; Ross invirtió en el restaurant de Joey y perdió todos sus ahorros; Phoebe es la encargada de los proyectos de arte en el colegio de sus hijos, que son tan diferentes como lo era ella.

Así se imaginan Courteney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Matt Leblanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow el presente de sus personajes de "Friends", la sitcom que protagonizaron durante diez temporadas y que ahora recordarán en un especial que se verá por la plataforma HBO Max.

Con el estreno cada vez más cerca, los actores dieron una entrevista a la revista People, donde hablaron del secreto del éxito de la serie y adelantaron algo de lo que se verá en la nueva reunión, de la cual se reveló el primer tráiler a través de las redes sociales de la plataforma.

Friends Reunion Exclusive! Go Inside the ‘Emotional’ HBO Max Special with the 6 Stars https://t.co/Fg7zBkt0ep pic.twitter.com/Zxno1Uo25c — People (@people) May 19, 2021



“Me superó la emoción de 10 años de recuerdos irremplazables”, explicó Cox sobre el momento en que los seis volvieron al estudio 24 de Warner donde grabaron la serie, cuyos decorados fueron reproducidos al milímetro para la reunión que fue realizada en dos días de rodaje. Según revela la revista, el encuentro incluyó una lectura parcial del guion del memorable episodio “The One with The Jellyfish”, en el que el grupo de amigos, en conflicto por la reciente ruptura de Rachel y Ross, viaja a la playa para buscar a la madre de Phoebe.

“Es curioso, cuando nos reunimos es como si el tiempo no hubiera pasado”, dice Leblanc en el reportaje que recuerda que, de hecho, pasaron 17 años desde que se emitió el último episodio de la serie, aunque gracias al surgimiento del streaming algunos espectadores descubrieron la sitcom hace poco.

Además de los invitados ya anunciados del especial como Reese Witherspoon -que interpretó a una de las hermanas de Rachel- a los fanáticos como Lady Gaga, David Beckham y Justin Bieber, en el encuentro los seis actores también jugarán una versión del juego de mesa que hizo que Chandler y Joey le ganaran el departamento a Rachel y Monica.

“Oh Dios, ¿Cómo vamos a salir de esto vivos, sin llorar hasta que se nos caiga la cara?”, cuenta Aniston que pensó cuando después de varias postergaciones finalmente el grupo se encontró en el estudio para grabar el esperado especial. Y es posible que los fanáticos que lo vean desde sus casas sientan lo mismo.

Este es el tráiler que reveló HBO Max; "Friends" está de vuelta.

El aspecto jovial de Jennifer Aniston, quien actualmente tiene 52 años, sorprendió de nuevo a los cibernautas, quienes de inmediato llenaron las redes con memes al respecto.

